https://ria.ru/20220201/kultura-1770485352.html

Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира

Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира - РИА Новости, 01.02.2022

Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук с юбилеем и отметил, РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:33

2022-02-01T14:33

2022-02-01T14:33

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук с юбилеем и отметил, что для страны изучение культуры славянского мира имеет особое значение.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что участники по праву могут гордиться именами своих предшественников – выдающихся учёных и исследователей, и добавил, что основанные ими научные школы, а также их фундаментальные труды обогатили мировое гуманитарное знание, заложили традиции комплексного изучения уникального наследия славянских народов."Важно, что сегодня вы стремитесь сохранять заданную высочайшую профессиональную планку, реализуете востребованные исследовательские проекты. Ведь для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение, в том числе для укрепления связей со славянскими государствами, для понимания многогранных процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах, в других регионах планеты", - говорится в сообщении.Президент также подчеркнул значимый вклад института в подготовку квалифицированных специалистов, проведение просветительской, экспертной деятельности, а также неустанное внимание к вопросам консолидации сообществ славистов разных стран.

https://ria.ru/20211116/kultura-1759235134.html

https://ria.ru/20211227/kultura-1765598344.html

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общество, владимир путин, восточная европа, балканы, новости культуры, россия, культура