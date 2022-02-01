Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/kultura-1770485352.html
Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира
Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира - РИА Новости, 01.02.2022
Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук с юбилеем и отметил, РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:33
2022-02-01T14:33
культура
общество
владимир путин
восточная европа
балканы
новости культуры
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук с юбилеем и отметил, что для страны изучение культуры славянского мира имеет особое значение.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что участники по праву могут гордиться именами своих предшественников – выдающихся учёных и исследователей, и добавил, что основанные ими научные школы, а также их фундаментальные труды обогатили мировое гуманитарное знание, заложили традиции комплексного изучения уникального наследия славянских народов."Важно, что сегодня вы стремитесь сохранять заданную высочайшую профессиональную планку, реализуете востребованные исследовательские проекты. Ведь для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение, в том числе для укрепления связей со славянскими государствами, для понимания многогранных процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах, в других регионах планеты", - говорится в сообщении.Президент также подчеркнул значимый вклад института в подготовку квалифицированных специалистов, проведение просветительской, экспертной деятельности, а также неустанное внимание к вопросам консолидации сообществ славистов разных стран.
https://ria.ru/20211116/kultura-1759235134.html
https://ria.ru/20211227/kultura-1765598344.html
восточная европа
балканы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ef7c10d1a5581aedefc2fbd401793e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, восточная европа, балканы, новости культуры, россия, культура
14:33 01.02.2022
 
Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира

Президент Путин: изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук с юбилеем и отметил, что для страны изучение культуры славянского мира имеет особое значение.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября 2021, 10:05Культура
Правительство выделит средства на поддержку федеральных учреждений культуры
Путин отметил, что участники по праву могут гордиться именами своих предшественников – выдающихся учёных и исследователей, и добавил, что основанные ими научные школы, а также их фундаментальные труды обогатили мировое гуманитарное знание, заложили традиции комплексного изучения уникального наследия славянских народов.
"Важно, что сегодня вы стремитесь сохранять заданную высочайшую профессиональную планку, реализуете востребованные исследовательские проекты. Ведь для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение, в том числе для укрепления связей со славянскими государствами, для понимания многогранных процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах, в других регионах планеты", - говорится в сообщении.
Президент также подчеркнул значимый вклад института в подготовку квалифицированных специалистов, проведение просветительской, экспертной деятельности, а также неустанное внимание к вопросам консолидации сообществ славистов разных стран.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 09:28Культура
В Госдуме предложили тестировать иностранцев на знание российской культуры
 
КультураОбществоВладимир ПутинВосточная ЕвропаБалканыНовости культурыРоссияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала