Путин заявил о важности изучения истории и культуры славянского мира
Президент Путин: изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук с юбилеем и отметил, что для страны изучение культуры славянского мира имеет особое значение.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Путин отметил, что участники по праву могут гордиться именами своих предшественников – выдающихся учёных и исследователей, и добавил, что основанные ими научные школы, а также их фундаментальные труды обогатили мировое гуманитарное знание, заложили традиции комплексного изучения уникального наследия славянских народов.
"Важно, что сегодня вы стремитесь сохранять заданную высочайшую профессиональную планку, реализуете востребованные исследовательские проекты. Ведь для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение, в том числе для укрепления связей со славянскими государствами, для понимания многогранных процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах, в других регионах планеты", - говорится в сообщении.
Президент также подчеркнул значимый вклад института в подготовку квалифицированных специалистов, проведение просветительской, экспертной деятельности, а также неустанное внимание к вопросам консолидации сообществ славистов разных стран.
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