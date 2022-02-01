Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/koronavirus-1770445527.html
В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов c COVID-19
В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов c COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022
В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов c COVID-19
За день в российские больницы попали больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:34
2022-02-01T12:26
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За день в российские больницы попали больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19, сообщили в оперативном штабе."Количество госпитализаций за сутки составило 17 487 &lt;...&gt; и увеличилось &lt;...&gt; на 92,4%", — говорится в публикации.Накануне в медучреждения направили 9090 пациентов с коронавирусом. Рост показателя наблюдается в 80 регионах, снижение — в пяти.При этом общее число новых случаев достигло 125 836 (днем ранее было 124 070). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 986 913 человек.Больше всего новых пациентов в Москве — 21 533 (рекорд отмечался 27 января — 26 586), Санкт-Петербурге (13 619) и Подмосковье (11 475). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (61), Еврейской автономной области (25) и на Чукотке (13).За 24 часа болезнь унесла 663 жизни, за два года — 332 012. Выздоровели 40 301 человек, всего — 10 288 582.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fc3ee98ae44ab444409d919f773b358d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 01.02.2022 (обновлено: 12:26 01.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов c COVID-19

В России за сутки выявили 125 836 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За день в российские больницы попали больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
"Количество госпитализаций за сутки составило 17 487 <...> и увеличилось <...> на 92,4%", — говорится в публикации.
Накануне в медучреждения направили 9090 пациентов с коронавирусом. Рост показателя наблюдается в 80 регионах, снижение — в пяти.
При этом общее число новых случаев достигло 125 836 (днем ранее было 124 070). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 986 913 человек.
Больше всего новых пациентов в Москве — 21 533 (рекорд отмечался 27 января — 26 586), Санкт-Петербурге (13 619) и Подмосковье (11 475). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (61), Еврейской автономной области (25) и на Чукотке (13).
За 24 часа болезнь унесла 663 жизни, за два года — 332 012. Выздоровели 40 301 человек, всего — 10 288 582.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала