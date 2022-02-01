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В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов c COVID-19

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов c COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов c COVID-19

За день в российские больницы попали больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:34

2022-02-01T11:34

2022-02-01T12:26

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За день в российские больницы попали больше 17 тысяч человек с диагнозом COVID-19, сообщили в оперативном штабе."Количество госпитализаций за сутки составило 17 487 <...> и увеличилось <...> на 92,4%", — говорится в публикации.Накануне в медучреждения направили 9090 пациентов с коронавирусом. Рост показателя наблюдается в 80 регионах, снижение — в пяти.При этом общее число новых случаев достигло 125 836 (днем ранее было 124 070). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 986 913 человек.Больше всего новых пациентов в Москве — 21 533 (рекорд отмечался 27 января — 26 586), Санкт-Петербурге (13 619) и Подмосковье (11 475). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (61), Еврейской автономной области (25) и на Чукотке (13).За 24 часа болезнь унесла 663 жизни, за два года — 332 012. Выздоровели 40 301 человек, всего — 10 288 582.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 373 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

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