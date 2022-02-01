https://ria.ru/20220201/konferentsiya-1770446292.html

В Москве пройдет образовательная конференция Distant & Digital

В Москве пройдет образовательная конференция Distant & Digital - РИА Новости, 01.02.2022

В Москве пройдет образовательная конференция Distant & Digital

7‒8 февраля 2022 года в Москве в Цифровом деловом пространстве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital для экспертов в сфере... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:39

2022-02-01T11:39

2022-02-01T11:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 фев - Пресс-служба международной образовательной конференции Distant & Digital. 7‒8 февраля 2022 года в Москве в Цифровом деловом пространстве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital для экспертов в сфере трансформации права, интеллектуальной собственности, креативных индустрий и цифровой экономики. Топ-менеджеры, стартаперы, юристы и представители креативного бизнеса обсудят проблемы цифровизации, управления интеллектуальной собственностью на уровне как небольших компаний, так и международных корпораций.Программа конференции разделена на четыре трека: "Создавай", "Управляй", "Защищай" и LegalTech. В треке "Создавай" эксперты обсудят начальные стадии "жизненного цикла" самых разных креативных продуктов. Особое внимание будет уделено альтернативным моделям интеллектуально-правовой охраны и критериям их выбора. Участники сессий обсудят хронологию закрепления прав, необходимую для этого действия.В треке "Управляй" речь пойдет об эффективных стратегиях распоряжения интеллектуальными правами, о современных моделях монетизации результатов интеллектуальной деятельности, об организации работы с нематериальными активами компаний и продвижении брендов.Трек "Защищай" посвящен пресечению покушений на интеллектуальные права. Эксперты обсудят огромный массив судебной практики по делам о нарушении интеллектуальных прав, поделятся свежими кейсами. Предметом обсуждения станут не только привычные споры о товарных знаках или патентах, но и такие необычные проблемы, как клонирование бизнес-методов или нетрадиционные средства индивидуализации территории.Участников трека LegalTech ждет серия дискуссий и мастер-классов об усилении юридической функции предприятия за счет автоматизации рутинных задач, преодолении законодательных барьеров для цифровой экономики, влиянии пандемии на правовые инновации. Важной темой станет интеграция разрозненных программных продуктов для юристов в единую экосистему сервисов.Среди спикеров конференции — директор по юридической поддержке группы компаний СИБУР Алексей Никифоров, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Светлана Фефилова, директор по маркетингу компании "Гарант" Вадим Барон, руководитель направления правового сопровождения коммерции OZON Евгения Жаркова, советник генерального директора по инновационному развитию компании "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский, вице-президент по взаимодействию с государственными органами ПАО "Ростелеком" Ирина Сириенко, руководитель отдела правовой практики в сфере интеллектуальной собственности и информационных технологий компании "Яндекс" Виктор Лощилин, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш, юрист московского офиса Baker McKenzie Юрий Яхин, руководитель патентного направления "Сбербанк" Борис Герасин, начальник Центра управления объектами интеллектуальной собственности ГУП "Московский метрополитен" Кирилл Орлов, заместитель руководителя по стратегическому развитию интеллектуальной собственности "Лаборатория Касперского" Антон Тихомиров и др.Конференция Distant & Digital — результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились СИБУР, "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Росбанк, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.Источник пресс-релиза: пресс-служба международной образовательной конференции Distant & DigitalМероприятие для возрастной категории 12+Сайт конференции IP Академия & Skolkovo LegalTech: Distant & DigitalТелефон: +7 (495) 208-71-25Контактное лицо: Станислав ЛеоновПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пресс-релизы