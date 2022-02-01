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ОЗХО заявила о применении химоружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году
ОЗХО заявила о применении химоружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году - РИА Новости, 01.02.2022
ОЗХО заявила о применении химоружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году
Миссия Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химического оружия опубликовала доклад о предполагаемом использовании... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:48
2022-02-01T13:48
2022-02-01T13:59
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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Миссия Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химического оружия опубликовала доклад о предполагаемом использовании токсичных химикатов в сирийском городе Кафр-Зайта 1 октября 2016 года.Как говорится в пресс-релизе ОЗХО, 2 октября 2016 года появились сообщения о предполагаемом применении токсичных химикатов в качестве оружия в Кафр-Зайте 1 октября 2016 года. Речь шла об инциденте "с двумя баллонами с промышленным хлором, содержащими токсичный газ" возле полевого госпиталя, в результате которого около 20 человек пострадали от удушья и проблем с дыханием."Миссия по установлению фактов получила информацию об инциденте 1 октября 2016 года в Кафр-Зайте в ходе ряда мероприятий и из разных источников. Миссия смогла опросить свидетелей и получить цифровые доказательства", - отмечается в релизе.Сообщается, что миссия провела исследование одного из баллонов якобы с промышленным хлором с места ЧП, на котором, как утверждает ОЗХО, стояла маркировка "CL 2"- молекулярная формула газообразного хлора.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20210804/deklaratsiya-1744391298.html
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в мире, сирия, россия
13:48 01.02.2022 (обновлено: 13:59 01.02.2022)
ОЗХО заявила о применении химоружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году
ОЗХО заявила о применении химического оружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году
ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Миссия Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химического оружия опубликовала доклад о предполагаемом использовании токсичных химикатов в сирийском городе Кафр-Зайта 1 октября 2016 года.
Как говорится в пресс-релизе ОЗХО, 2 октября 2016 года появились сообщения о предполагаемом применении токсичных химикатов в качестве оружия в Кафр-Зайте 1 октября 2016 года. Речь шла об инциденте "с двумя баллонами с промышленным хлором, содержащими токсичный газ" возле полевого госпиталя, в результате которого около 20 человек пострадали от удушья и проблем с дыханием.
"Миссия по установлению фактов получила информацию об инциденте 1 октября 2016 года в Кафр-Зайте в ходе ряда мероприятий и из разных источников. Миссия смогла опросить свидетелей и получить цифровые доказательства", - отмечается в релизе.
Сообщается, что миссия провела исследование одного из баллонов якобы с промышленным хлором с места ЧП, на котором, как утверждает ОЗХО, стояла маркировка "CL 2"- молекулярная формула газообразного хлора.
"Миссия по установлению фактов смогла установить прямую связь баллона с хлором с инцидентом 1 октября 2016 года... В докладе сделан вывод о наличии разумных оснований полагать, что баллон с промышленным хлором использовался в качестве оружия", - говорится в сообщении.
Россия
и правительство Сирии
неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.