https://ria.ru/20220201/khimoruzhie-1770475343.html

ОЗХО заявила о применении химоружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году

ОЗХО заявила о применении химоружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году - РИА Новости, 01.02.2022

ОЗХО заявила о применении химоружия в сирийской Кафр-Зайте в 2016 году

Миссия Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химического оружия опубликовала доклад о предполагаемом использовании... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:48

2022-02-01T13:48

2022-02-01T13:59

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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Миссия Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химического оружия опубликовала доклад о предполагаемом использовании токсичных химикатов в сирийском городе Кафр-Зайта 1 октября 2016 года.Как говорится в пресс-релизе ОЗХО, 2 октября 2016 года появились сообщения о предполагаемом применении токсичных химикатов в качестве оружия в Кафр-Зайте 1 октября 2016 года. Речь шла об инциденте "с двумя баллонами с промышленным хлором, содержащими токсичный газ" возле полевого госпиталя, в результате которого около 20 человек пострадали от удушья и проблем с дыханием."Миссия по установлению фактов получила информацию об инциденте 1 октября 2016 года в Кафр-Зайте в ходе ряда мероприятий и из разных источников. Миссия смогла опросить свидетелей и получить цифровые доказательства", - отмечается в релизе.Сообщается, что миссия провела исследование одного из баллонов якобы с промышленным хлором с места ЧП, на котором, как утверждает ОЗХО, стояла маркировка "CL 2"- молекулярная формула газообразного хлора.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20210804/deklaratsiya-1744391298.html

https://ria.ru/20211125/siriya-1760798579.html

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