Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/khabarovsk-1770408419.html
Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры - РИА Новости, 01.02.2022
Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить городские квартиры, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T06:33
2022-02-01T06:35
происшествия
хабаровск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_661d8f82deeb1847c375c5362fc480c8.jpg
ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить городские квартиры, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.Полиция установила, что подозреваемый - ранее не судимый 33-летний житель Центрального района Хабаровска - в декабре прошлого года в разные дни снимал на сутки квартиры в Индустриальном районе города. Мужчина съезжал из арендованного жилья, но спустя несколько дней вновь возвращался и, подбирая ключи, проникал в квартиры."Из трех квартир фигурант похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. В некоторых эпизодах квартирных краж подозреваемый использовал меры конспирации: переодевался в женскую одежду и надевал парик. Похищенную бытовую технику продал на городском рынке за 30 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы сроком до шести лет", - информирует управление.Отмечается, что все похищенные устройства изъяты и возвращены законным владельцам. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://realty.ria.ru/20220119/krazhi-1768485518.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_341f93fccb0270e40ab0165f8408dffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия
06:33 01.02.2022 (обновлено: 06:35 01.02.2022)
 
Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры

В Хабаровске переодетый в женскую одежду мужчина ограбил три квартиры

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить городские квартиры, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.
Полиция установила, что подозреваемый - ранее не судимый 33-летний житель Центрального района Хабаровска - в декабре прошлого года в разные дни снимал на сутки квартиры в Индустриальном районе города. Мужчина съезжал из арендованного жилья, но спустя несколько дней вновь возвращался и, подбирая ключи, проникал в квартиры.
"Из трех квартир фигурант похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. В некоторых эпизодах квартирных краж подозреваемый использовал меры конспирации: переодевался в женскую одежду и надевал парик. Похищенную бытовую технику продал на городском рынке за 30 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы сроком до шести лет", - информирует управление.
Отмечается, что все похищенные устройства изъяты и возвращены законным владельцам. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Коттеджный поселок в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 09:00
Число краж на дачах россиян в новогодние каникулы выросло в 3,5 раза
 
ПроисшествияХабаровскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала