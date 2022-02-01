https://ria.ru/20220201/khabarovsk-1770408419.html

Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры

Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры - РИА Новости, 01.02.2022

Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры

Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить городские квартиры, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:33

2022-02-01T06:33

2022-02-01T06:35

происшествия

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить городские квартиры, сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.Полиция установила, что подозреваемый - ранее не судимый 33-летний житель Центрального района Хабаровска - в декабре прошлого года в разные дни снимал на сутки квартиры в Индустриальном районе города. Мужчина съезжал из арендованного жилья, но спустя несколько дней вновь возвращался и, подбирая ключи, проникал в квартиры."Из трех квартир фигурант похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. В некоторых эпизодах квартирных краж подозреваемый использовал меры конспирации: переодевался в женскую одежду и надевал парик. Похищенную бытовую технику продал на городском рынке за 30 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы сроком до шести лет", - информирует управление.Отмечается, что все похищенные устройства изъяты и возвращены законным владельцам. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://realty.ria.ru/20220119/krazhi-1768485518.html

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происшествия, хабаровск, россия