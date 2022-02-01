https://ria.ru/20220201/kalendar-1770467398.html

Корпорация МСП начала ежемесячные публикации календаря предпринимателя

Корпорация МСП начала ежемесячные публикации календаря предпринимателя - РИА Новости, 01.02.2022

Корпорация МСП начала ежемесячные публикации календаря предпринимателя

Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на февраль, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность, РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:08

2022-02-01T13:08

2022-02-01T13:07

новости компаний - экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на февраль, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность, внести взносы и уплатить налоги, сообщает пресс-служба корпорации.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, такие напоминания теперь будут публиковаться в первых числах каждого месяца.Так, до 15 февраля организации и ИП с работниками сдают в Пенсионный фонд отчет СЗВ-М о всех застрахованных лицах. Если в январе были кадровые изменения, то в этот же срок нужно сдать также отчет СЗВ-ТД. С 2022 года эти отчеты принимаются только в электронной форме, если число застрахованных превышает 10 человек.Также до 15 февраля организациям и ИП с работниками необходимо уплатить страховые взносы за работников: на пенсионное, медицинское и социальное страхование – в налоговую инспекцию, на страхование от несчастных случаев на производстве – в Фонд социального страхования.До 25 февраля организации и ИП на общем режиме налогообложения уплачивают НДС за IV квартал 2021 года, а самозанятые и ИП на НПД — налог на профессиональный доход за январь.До 28 февраля компаниям на общем режиме налогообложения необходимо уплатить авансовый платёж по налогу на прибыль организаций. При уплате налога авансовыми платежами по фактической прибыли следует в этот же срок сдать декларацию.Помимо этого, до конца месяца необходимо перечислить НДФЛ с больничных и отпускных за февраль 2022 года.Не позднее 1 марта необходимо уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.С 2022 года введён единый срок уплаты налога на имущество организаций. Раньше сроки уплаты налога устанавливались региональными законами, а теперь он должен быть уплачен не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (которым является календарный год). Таким образом, налог на имущество организаций за 2021 год должен быть уплачен не позднее 1 марта 2022 года. Также не позднее 1 марта организации и ИП с работниками сдают в Пенсионный фонд отчёт СЗВМ-СТАЖ о всех застрахованных лицах, указывается в календаре предпринимателя.

https://ria.ru/20211215/banki-1763857561.html

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новости компаний - экономика, корпорация мсп, александр исаевич