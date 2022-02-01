12:50 01.02.2022 (обновлено: 13:44 01.02.2022)
В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова
Песков: Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг Кадырова и семьи Янгулбаевых
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранители четко выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если речь идёт о безопасности, жизни и здоровье людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля... Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК).
На вопрос, обратили ли в Кремле внимание на заявления Кадырова по ситуации с семьёй судьи Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде, Песков ответил, что граждане РФ, которые получают угрозы в свой адрес, должны обращаться в правоохранительные органы.
"Там есть определенные обвинения в адрес Кадырова, которые озвучиваются из-за границы. Но Кремль не имеет никаких возможностей с этим разбираться. Если у этих граждан Российской Федерации есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы. Озвучиваемые из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, тем более кто-то выдвигает (обвинения) в адрес Рамзана Кадырова. Заявление в СМИ не равняется обращению в правоохранительные органы. Это надо четко понимать", - добавил Песков.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
24 января, 14:59Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина