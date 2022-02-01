Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/kadyrov-1770463964.html
В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова
В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова - РИА Новости, 01.02.2022
В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова
В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранители четко выполняют свои функции,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:50
2022-02-01T13:44
общество
рамзан кадыров
александр бастрыкин
нижний новгород
игорь каляпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранители четко выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если речь идёт о безопасности, жизни и здоровье людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля... Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.Ранее "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК).На вопрос, обратили ли в Кремле внимание на заявления Кадырова по ситуации с семьёй судьи Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде, Песков ответил, что граждане РФ, которые получают угрозы в свой адрес, должны обращаться в правоохранительные органы.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/kadyrov-1769919298.html
https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, александр бастрыкин, нижний новгород, игорь каляпин, россия
12:50 01.02.2022 (обновлено: 13:44 01.02.2022)
 
В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова

Песков: Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг Кадырова и семьи Янгулбаевых

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранители четко выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если речь идёт о безопасности, жизни и здоровье людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля... Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 10:24В России
Кадыров ответил Госдепу на заявление о похищениях в Чечне
Ранее "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК).
На вопрос, обратили ли в Кремле внимание на заявления Кадырова по ситуации с семьёй судьи Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде, Песков ответил, что граждане РФ, которые получают угрозы в свой адрес, должны обращаться в правоохранительные органы.
"Там есть определенные обвинения в адрес Кадырова, которые озвучиваются из-за границы. Но Кремль не имеет никаких возможностей с этим разбираться. Если у этих граждан Российской Федерации есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы. Озвучиваемые из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, тем более кто-то выдвигает (обвинения) в адрес Рамзана Кадырова. Заявление в СМИ не равняется обращению в правоохранительные органы. Это надо четко понимать", - добавил Песков.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 14:59
Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
 
ОбществоРамзан КадыровАлександр БастрыкинНижний НовгородИгорь КаляпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала