https://ria.ru/20220201/kadyrov-1770463964.html

В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова

В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова - РИА Новости, 01.02.2022

В Кремле не считают нужным следить за темой обвинений в адрес Кадырова

В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранители четко выполняют свои функции,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:50

2022-02-01T12:50

2022-02-01T13:44

общество

рамзан кадыров

александр бастрыкин

нижний новгород

игорь каляпин

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, правоохранители четко выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если речь идёт о безопасности, жизни и здоровье людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля... Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о ситуации с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.Ранее "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего на фоне ситуации с Заремой Мусаевой "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Издание попросило возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК).На вопрос, обратили ли в Кремле внимание на заявления Кадырова по ситуации с семьёй судьи Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде, Песков ответил, что граждане РФ, которые получают угрозы в свой адрес, должны обращаться в правоохранительные органы.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова повторно направила запрос в Генпрокуратуру по делу Заремы Мусаевой.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/kadyrov-1769919298.html

https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html

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общество, рамзан кадыров, александр бастрыкин, нижний новгород, игорь каляпин, россия