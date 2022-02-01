https://ria.ru/20220201/italiya-1770447471.html

Отмена режима ЧС в Италии поможет туризму из России

Отмена режима ЧС в Италии поможет туризму из России - РИА Новости, 01.02.2022

Отмена режима ЧС в Италии поможет туризму из России

Отмена режима чрезвычайной ситуации в Италии после 31 марта дает туризму из России перспективы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:24

2022-02-01T12:24

2022-02-01T14:27

туризм

италия

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туристы

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/77/1553097700_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_37d04d90b15477d75862042979d7dc74.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Отмена режима чрезвычайной ситуации в Италии после 31 марта дает туризму из России перспективы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Пока все формулировки обнадеживающего заявления итальянского минздрава содержат слово "возможно". То есть на данном этапе мы не можем говорить о понятных сроках снятия ограничений и начала возобновления нормального туризма. Тем не менее появились хоть какие-то перспективы, и это не может не радовать индустрию и туристов", — сказала Ломидзе.Правительство Италии не намерено продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом после 31 марта, заявил накануне заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери.

https://ria.ru/20220129/puteshestviya-1770039729.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, коронавирус covid-19, пьерпаоло силери