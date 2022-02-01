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Туризм
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Отмена режима ЧС в Италии поможет туризму из России
Отмена режима ЧС в Италии поможет туризму из России - РИА Новости, 01.02.2022
Отмена режима ЧС в Италии поможет туризму из России
Отмена режима чрезвычайной ситуации в Италии после 31 марта дает туризму из России перспективы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:24
2022-02-01T14:27
туризм
италия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Отмена режима чрезвычайной ситуации в Италии после 31 марта дает туризму из России перспективы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Пока все формулировки обнадеживающего заявления итальянского минздрава содержат слово "возможно". То есть на данном этапе мы не можем говорить о понятных сроках снятия ограничений и начала возобновления нормального туризма. Тем не менее появились хоть какие-то перспективы, и это не может не радовать индустрию и туристов", — сказала Ломидзе.Правительство Италии не намерено продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом после 31 марта, заявил накануне заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери.
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италия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, коронавирус covid-19, пьерпаоло силери
12:24 01.02.2022 (обновлено: 14:27 01.02.2022)
 
Отмена режима ЧС в Италии поможет туризму из России

АТОР: отмена режима ЧС в Италии даст туризму из России перспективы

CC0 / Kirk Fisher / Кафе в Риме
Кафе в Риме - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
CC0 / Kirk Fisher /
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Отмена режима чрезвычайной ситуации в Италии после 31 марта дает туризму из России перспективы, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Пока все формулировки обнадеживающего заявления итальянского минздрава содержат слово "возможно". То есть на данном этапе мы не можем говорить о понятных сроках снятия ограничений и начала возобновления нормального туризма. Тем не менее появились хоть какие-то перспективы, и это не может не радовать индустрию и туристов", — сказала Ломидзе.
Правительство Италии не намерено продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом после 31 марта, заявил накануне заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери.
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