https://ria.ru/20220201/ikao-1770405387.html

Ряд стран в ИКАО заявили о "пробелах" в данных об инциденте c Ryanair

Ряд стран в ИКАО заявили о "пробелах" в данных об инциденте c Ryanair - РИА Новости, 01.02.2022

Ряд стран в ИКАО заявили о "пробелах" в данных об инциденте c Ryanair

Ряд государств-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) выразили озабоченность тем, что предоставленная Белоруссией информация относительно... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T05:02

2022-02-01T05:02

2022-02-01T05:12

в мире

белоруссия

евросоюз

ryanair

роман протасевич

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Ряд государств-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) выразили озабоченность тем, что предоставленная Белоруссией информация относительно инцидента с экстренной посадкой в Минске борта авиакомпании Ryanair в 2021 году якобы имеет "пробелы и несоответствия", говорится в заявлении организации.В организации не уточнили, какие конкретно государства выразили такую обеспокоенность. Отмечается, что в состоявшихся в понедельник дискуссиях по инциденту с воздушным судном Ryanair приняли участие в том числе представители стран, не входящих в Совет ИКАО, таких как Белоруссия, Литва, Польша и Ирландия.В связи с этой информацией Совет ИКАО попросил следственную группу организации продолжить работу.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.

https://ria.ru/20220121/kompensatsiya-1768915401.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, ryanair, роман протасевич