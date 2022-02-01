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https://ria.ru/20220201/gvineya-bisau-1770561415.html
В Гвинее-Бисау у здания, где находился президент, произошла стрельба
В Гвинее-Бисау у здания, где находился президент, произошла стрельба - РИА Новости, 01.02.2022
В Гвинее-Бисау у здания, где находился президент, произошла стрельба
Звуки стрельбы раздались возле здания правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:50
2022-02-01T19:50
в мире
гвинея-бисау
экономическое сообщество стран западной африки
африка
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Звуки стрельбы раздались возле здания правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера, сообщает радиостанция RFI.Сообщается, что заседание Совета было прервано из-за начавшейся стрельбы. После распространения информации о стрельбе в центре города началась паника, сообщает радиостанция.По ее информации, сейчас в столице Гвинеи-Бисау усилено присутствие военных. Вокруг ряда правительственных ведомств выставлен кордон.Мотивы стрелявших пока не известны, отмечает радиостанция.Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило, что обеспокоено стрельбой в Гвинее-Бисау, назвало происходящие там события попыткой госпереворота."ЭКОВАС осуждает эту попытку госпереворота и считает военных ответственными за физическую неприкосновенность президента Умаро Сисоко Эмбало и членов его правительства", - говорится в заявлении сообщества.ЭКОВАС призвало военных вернуться в казармы.
https://ria.ru/20220125/mali-1769345557.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/afrika-1769383167.html
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в мире, гвинея-бисау, экономическое сообщество стран западной африки, африка
19:50 01.02.2022
 
В Гвинее-Бисау у здания, где находился президент, произошла стрельба

Звуки стрельбы раздались у здания правительства в Гвинее-Бисау, где находился президент

© AFP 2022 / SeyllouУмаро Сиссоко Эмбало
Умаро Сиссоко Эмбало - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AFP 2022 / Seyllou
Умаро Сиссоко Эмбало
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Звуки стрельбы раздались возле здания правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера, сообщает радиостанция RFI.
Сообщается, что заседание Совета было прервано из-за начавшейся стрельбы. После распространения информации о стрельбе в центре города началась паника, сообщает радиостанция.
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По ее информации, сейчас в столице Гвинеи-Бисау усилено присутствие военных. Вокруг ряда правительственных ведомств выставлен кордон.
Мотивы стрелявших пока не известны, отмечает радиостанция.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило, что обеспокоено стрельбой в Гвинее-Бисау, назвало происходящие там события попыткой госпереворота.
"ЭКОВАС осуждает эту попытку госпереворота и считает военных ответственными за физическую неприкосновенность президента Умаро Сисоко Эмбало и членов его правительства", - говорится в заявлении сообщества.
ЭКОВАС призвало военных вернуться в казармы.
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В миреГвинея-БисауЭкономическое сообщество стран Западной АфрикиАфрика
 
 
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