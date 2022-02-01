https://ria.ru/20220201/gruziya-1770472300.html

В Грузии отменили систему "ковид-паспортов"

В Грузии отменили систему "ковид-паспортов" - РИА Новости, 01.02.2022

В Грузии отменили систему "ковид-паспортов"

Власти Грузии отменили систему "ковид-паспортов", которые были необходимы для посещения общественных мест, заявил глава оперативного штаба координационного... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:33

2022-02-01T13:33

2022-02-01T13:45

распространение коронавируса

в мире

грузия

коронавирус covid-19

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/81/1532208157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6bd16d89f339a172cea9542420abe31.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Власти Грузии отменили систему "ковид-паспортов", которые были необходимы для посещения общественных мест, заявил глава оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгий Гибрадзе на брифинге."Решение обосновано тем, что число заражений значительно увеличилось и эта система теперь менее эффективна. Внутри страны зеленые паспорта не будут обязательны", - сказал Гибрадзе.По его словам, "ковид-паспорта" все еще будут необходимы тем людям, которые желают посетить зарубежные страны. Гибрадзе добавил, что несмотря на массовое заражение новым штаммом коронавируса "омикрон", ситуация поддается контролю. Также глава оперштаба напомнил, что вакцинация является единственным способом застраховаться от осложнений после заражения."Зеленый паспорт" или "ковид-паспорт" - это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни, результатах ПЦР-тестов. В Грузии система "зеленых паспортов" действовала с 1 декабря. Посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры можно было лишь с QR-кодом.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768574436.html

https://ria.ru/20210128/pasporta-1594978073.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы