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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/gruziya-1770472300.html
В Грузии отменили систему "ковид-паспортов"
В Грузии отменили систему "ковид-паспортов" - РИА Новости, 01.02.2022
В Грузии отменили систему "ковид-паспортов"
Власти Грузии отменили систему "ковид-паспортов", которые были необходимы для посещения общественных мест, заявил глава оперативного штаба координационного... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:33
2022-02-01T13:45
распространение коронавируса
в мире
грузия
коронавирус covid-19
новости - туризм
туристы
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Власти Грузии отменили систему "ковид-паспортов", которые были необходимы для посещения общественных мест, заявил глава оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгий Гибрадзе на брифинге."Решение обосновано тем, что число заражений значительно увеличилось и эта система теперь менее эффективна. Внутри страны зеленые паспорта не будут обязательны", - сказал Гибрадзе.По его словам, "ковид-паспорта" все еще будут необходимы тем людям, которые желают посетить зарубежные страны. Гибрадзе добавил, что несмотря на массовое заражение новым штаммом коронавируса "омикрон", ситуация поддается контролю. Также глава оперштаба напомнил, что вакцинация является единственным способом застраховаться от осложнений после заражения."Зеленый паспорт" или "ковид-паспорт" - это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни, результатах ПЦР-тестов. В Грузии система "зеленых паспортов" действовала с 1 декабря. Посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры можно было лишь с QR-кодом.
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768574436.html
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в мире, грузия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы
13:33 01.02.2022 (обновлено: 13:45 01.02.2022)
 
В Грузии отменили систему "ковид-паспортов"

В Грузии отменили систему "ковид-паспортов" из-за ее неэффективности

© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Чипурин
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Власти Грузии отменили систему "ковид-паспортов", которые были необходимы для посещения общественных мест, заявил глава оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгий Гибрадзе на брифинге.
"Решение обосновано тем, что число заражений значительно увеличилось и эта система теперь менее эффективна. Внутри страны зеленые паспорта не будут обязательны", - сказал Гибрадзе.
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По его словам, "ковид-паспорта" все еще будут необходимы тем людям, которые желают посетить зарубежные страны. Гибрадзе добавил, что несмотря на массовое заражение новым штаммом коронавируса "омикрон", ситуация поддается контролю. Также глава оперштаба напомнил, что вакцинация является единственным способом застраховаться от осложнений после заражения.
"Зеленый паспорт" или "ковид-паспорт" - это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни, результатах ПЦР-тестов. В Грузии система "зеленых паспортов" действовала с 1 декабря. Посещать общественные места, рестораны, развлекательные и торговые центры можно было лишь с QR-кодом.
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