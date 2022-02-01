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Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году
Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году - РИА Новости, 01.02.2022
Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году
Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:04
2022-02-01T16:04
2022-02-01T16:04
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании правительства по социально-экономическому развитию.“Улучшение качества жизни граждан - это приоритет нашей работы. Конечно, ее результат оценивают сами люди. [...] К 2030 году мы должны перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт. Чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. Ну и, конечно, должно сократиться время на их оформление с нескольких дней до нескольких минут”, - сказал Мишустин.
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общество, михаил мишустин
Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году
Премьер Мишустин поручил перевести все виды госпомощи на единый стандарт к 2030 году