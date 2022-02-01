https://ria.ru/20220201/gospomosch-1770505626.html

Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году

Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году - РИА Новости, 01.02.2022

Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году

Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:04

2022-02-01T16:04

2022-02-01T16:04

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании правительства по социально-экономическому развитию.“Улучшение качества жизни граждан - это приоритет нашей работы. Конечно, ее результат оценивают сами люди. [...] К 2030 году мы должны перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт. Чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. Ну и, конечно, должно сократиться время на их оформление с нескольких дней до нескольких минут”, - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20210630/pomosch-1739274278.html

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общество, михаил мишустин