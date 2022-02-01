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Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году
Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году - РИА Новости, 01.02.2022
Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году
Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:04
2022-02-01T16:04
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании правительства по социально-экономическому развитию.“Улучшение качества жизни граждан - это приоритет нашей работы. Конечно, ее результат оценивают сами люди. [...] К 2030 году мы должны перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт. Чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. Ну и, конечно, должно сократиться время на их оформление с нескольких дней до нескольких минут”, - сказал Мишустин.
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общество, михаил мишустин
16:04 01.02.2022
 
Мишустин поручил перевести госпомощь на единый стандарт к 2030 году

Премьер Мишустин поручил перевести все виды госпомощи на единый стандарт к 2030 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Все виды государственной помощи к 2030 году должны быть переведены на единый стандарт, чтобы их можно было получить без бумажной волокиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании правительства по социально-экономическому развитию.
“Улучшение качества жизни граждан - это приоритет нашей работы. Конечно, ее результат оценивают сами люди. [...] К 2030 году мы должны перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт. Чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. Ну и, конечно, должно сократиться время на их оформление с нескольких дней до нескольких минут”, - сказал Мишустин.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня 2021, 17:13
Медведев призвал исключить ситуации, когда люди не получают госпомощь
 
ОбществоМихаил Мишустин
 
 
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