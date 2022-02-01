Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/gosklyuch-1770538027.html
Россияне cмогут безопасно делать покупки в Сети с помощью "Госключа"
Россияне cмогут безопасно делать покупки в Сети с помощью "Госключа" - РИА Новости, 02.02.2022
Россияне cмогут безопасно делать покупки в Сети с помощью "Госключа"
Россияне с 1 февраля смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ", заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-01T18:05
2022-02-02T00:02
общество
технологии
россия
дмитрий чернышенко
олег пак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_2076b375f14e399ab5e79520178f6815.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне с 1 февраля смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ", заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе", - сказал Чернышенко.Для этого пользователь приложения "Госключ" должен связать учетную запись портала Госуслуг со своим профилем в маркетплейсе, это повысит доверие между пользователями таких онлайн-платформ при совершении покупок, пояснили в аппарате вице-премьера.По его словам, власти не исключают, что "в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". "Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий", - добавил Чернышенко, напомнив, что в прошлом году с помощью приложения "Госключ" уже было подписано более 100 тысяч договоров.Замглавы Минцифры России Олег Пак пояснил, что "Госключ" позволяет удостовериться, что продавец на маркетплейсе имеет подтвержденный профиль на портале "Госуслуги" - соответствующий значок появляется после подтверждения личности на онлайн-платформе. "Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий", - отметил он.Как отметили в аппарате Чернышенко, таким образом государство создало возможность для маркетплейсов по расширению функционала в совершению сделок.В компании "Авито", первой интегрировавшейся с приложением "Госключ", отметили, что внедряют "технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным". "Верификация аккаунта через "Госуслуги" с помощью "Госключа" – одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно", - прокомментировал гендиректор компании Владимир Правдивый.Приложение "Госключ" было запущено в августе 2021 года. Первой его функцией стало дистанционное заключение договоров на оказание услуг мобильной связи без необходимости посещать офис оператора, чтобы подтвердить свою личность.
https://ria.ru/20220125/internet-1769509161.html
https://ria.ru/20220127/tekhnologii-1769736323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_1c7fce8ceff2e76d39d5c5b6d80f6dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, олег пак
18:05 01.02.2022 (обновлено: 00:02 02.02.2022)
 
Россияне cмогут безопасно делать покупки в Сети с помощью "Госключа"

Вице-премьер Чернышенко: россияне cмогут делать покупки в Сети с помощью "Госключа"

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне с 1 февраля смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ", заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе", - сказал Чернышенко.
Для этого пользователь приложения "Госключ" должен связать учетную запись портала Госуслуг со своим профилем в маркетплейсе, это повысит доверие между пользователями таких онлайн-платформ при совершении покупок, пояснили в аппарате вице-премьера.
По его словам, власти не исключают, что "в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". "Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий", - добавил Чернышенко, напомнив, что в прошлом году с помощью приложения "Госключ" уже было подписано более 100 тысяч договоров.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 19:58
Правительство выделит средства на спутниковую связь для интернета
Замглавы Минцифры России Олег Пак пояснил, что "Госключ" позволяет удостовериться, что продавец на маркетплейсе имеет подтвержденный профиль на портале "Госуслуги" - соответствующий значок появляется после подтверждения личности на онлайн-платформе. "Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий", - отметил он.
Как отметили в аппарате Чернышенко, таким образом государство создало возможность для маркетплейсов по расширению функционала в совершению сделок.
В компании "Авито", первой интегрировавшейся с приложением "Госключ", отметили, что внедряют "технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным". "Верификация аккаунта через "Госуслуги" с помощью "Госключа" – одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно", - прокомментировал гендиректор компании Владимир Правдивый.
Приложение "Госключ" было запущено в августе 2021 года. Первой его функцией стало дистанционное заключение договоров на оказание услуг мобильной связи без необходимости посещать офис оператора, чтобы подтвердить свою личность.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
27 января, 10:32
Чернышенко рассказал о востребованности IT-сферы среди школьников
 
ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоОлег Пак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала