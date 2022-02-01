https://ria.ru/20220201/gosklyuch-1770538027.html

Россияне cмогут безопасно делать покупки в Сети с помощью "Госключа"

Россияне cмогут безопасно делать покупки в Сети с помощью "Госключа" - РИА Новости, 02.02.2022

Россияне cмогут безопасно делать покупки в Сети с помощью "Госключа"

Россияне с 1 февраля смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ", заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-01T18:05

2022-02-01T18:05

2022-02-02T00:02

общество

технологии

россия

дмитрий чернышенко

олег пак

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне с 1 февраля смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ", заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе", - сказал Чернышенко.Для этого пользователь приложения "Госключ" должен связать учетную запись портала Госуслуг со своим профилем в маркетплейсе, это повысит доверие между пользователями таких онлайн-платформ при совершении покупок, пояснили в аппарате вице-премьера.По его словам, власти не исключают, что "в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". "Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий", - добавил Чернышенко, напомнив, что в прошлом году с помощью приложения "Госключ" уже было подписано более 100 тысяч договоров.Замглавы Минцифры России Олег Пак пояснил, что "Госключ" позволяет удостовериться, что продавец на маркетплейсе имеет подтвержденный профиль на портале "Госуслуги" - соответствующий значок появляется после подтверждения личности на онлайн-платформе. "Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий", - отметил он.Как отметили в аппарате Чернышенко, таким образом государство создало возможность для маркетплейсов по расширению функционала в совершению сделок.В компании "Авито", первой интегрировавшейся с приложением "Госключ", отметили, что внедряют "технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным". "Верификация аккаунта через "Госуслуги" с помощью "Госключа" – одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно", - прокомментировал гендиректор компании Владимир Правдивый.Приложение "Госключ" было запущено в августе 2021 года. Первой его функцией стало дистанционное заключение договоров на оказание услуг мобильной связи без необходимости посещать офис оператора, чтобы подтвердить свою личность.

https://ria.ru/20220125/internet-1769509161.html

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общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, олег пак