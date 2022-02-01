https://ria.ru/20220201/gosdep-1770554842.html

В Госдепе назвали беседу Блинкена и Лаврова откровенной и профессиональной

В Госдепе назвали беседу Блинкена и Лаврова откровенной и профессиональной - РИА Новости, 01.02.2022

В Госдепе назвали беседу Блинкена и Лаврова откровенной и профессиональной

Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова получился "профессиональным, достаточно откровенным" и продолжался около... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:15

2022-02-01T19:15

2022-02-01T19:56

в мире

сша

россия

нато

государственный департамент сша

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова получился "профессиональным, достаточно откровенным" и продолжался около получаса, пишут СМИ со ссылкой на неназванного представителя госдепа.Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств не определили сроков "новой встречи или беседы", однако Блинкен обозначил заинтересованность США в продолжении контактов с РФ как в двустороннем формате, так и на площадках Совета Россия–НАТО и ОБСЕ."Если президент (РФ Владимир) Путин действительно не намерен начинать войну или смену режима (на Украине), то, как заявил госсекретарь министру иностранных дел Лаврову, настало время отвести войска и тяжелое вооружение и начать серьезную дискуссию... которая может укрепить коллективную европейскую безопасность", - цитирует чиновника агентство Рейтер.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220201/ozabochennosti-1770559855.html

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770550614.html

https://ria.ru/20220201/deeskalatsiya-1770546255.html

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в мире, сша, россия, нато, государственный департамент сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен