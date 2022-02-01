19:15 01.02.2022 (обновлено: 19:56 01.02.2022)
В Госдепе назвали беседу Блинкена и Лаврова откровенной и профессиональной
СМИ: в Госдепе назвали беседу Блинкена и главы МИД Лаврова откровенной и профессиональной
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова получился "профессиональным, достаточно откровенным" и продолжался около получаса, пишут СМИ со ссылкой на неназванного представителя госдепа.
"Если президент (РФ Владимир) Путин действительно не намерен начинать войну или смену режима (на Украине), то, как заявил госсекретарь министру иностранных дел Лаврову, настало время отвести войска и тяжелое вооружение и начать серьезную дискуссию... которая может укрепить коллективную европейскую безопасность", - цитирует чиновника агентство Рейтер.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.