https://ria.ru/20220201/gaz-1770490070.html
Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 01.02.2022
Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубов
Стоимость газа в Европе после скачка 24 января продолжает снижение, уже опускаясь ниже 900 долларов за тысячу кубометров — это на 12% меньше вчерашней расчетной РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:50
2022-02-01T14:50
2022-02-01T15:03
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Стоимость газа в Европе после скачка 24 января продолжает снижение, уже опускаясь ниже 900 долларов за тысячу кубометров — это на 12% меньше вчерашней расчетной цены, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цена ближайших — мартовских — фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 940 долларов за тысячу кубометров, через некоторое время достигла максимального значения — почти 950 долларов, после чего топливо начала опускаться. Минимальный показатель первых часов торгов — 870,5 доллара. Накануне расчетная цена составляла 980,6 доллара.Средняя цена топлива на лондонской бирже, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки выросли до 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчетная цена составила почти 1070 долларов. Опрошенные агентством аналитики связывали рост цен с политическими факторами.Февральские фьючерсы в январе торговались в диапазоне 770-1200 долларов, их средняя стоимость, по подсчетам РИА Новости, составила 996,3 доллара.Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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в мире, азия, европа, цены на нефть
14:50 01.02.2022 (обновлено: 15:03 01.02.2022)
Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубов
Фьючерсы на газ в Европе снизились ниже 900 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Стоимость газа в Европе после скачка 24 января продолжает снижение, уже опускаясь ниже 900 долларов за тысячу кубометров — это на 12% меньше вчерашней расчетной цены, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена ближайших — мартовских — фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 940 долларов за тысячу кубометров, через некоторое время достигла максимального значения — почти 950 долларов, после чего топливо начала опускаться. Минимальный показатель первых часов торгов — 870,5 доллара. Накануне расчетная цена составляла 980,6 доллара.
Средняя цена топлива на лондонской бирже, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки выросли до 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчетная цена составила почти 1070 долларов. Опрошенные агентством аналитики связывали рост цен с политическими факторами.
Февральские фьючерсы в январе торговались в диапазоне 770-1200 долларов, их средняя стоимость, по подсчетам РИА Новости, составила 996,3 доллара.
Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию
в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин
назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю
оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия
настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.