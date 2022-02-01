https://ria.ru/20220201/gaz-1770490070.html

Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 01.02.2022

Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе после скачка 24 января продолжает снижение, уже опускаясь ниже 900 долларов за тысячу кубометров — это на 12% меньше вчерашней расчетной РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:50

2022-02-01T14:50

2022-02-01T15:03

в мире

азия

европа

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Стоимость газа в Европе после скачка 24 января продолжает снижение, уже опускаясь ниже 900 долларов за тысячу кубометров — это на 12% меньше вчерашней расчетной цены, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цена ближайших — мартовских — фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 940 долларов за тысячу кубометров, через некоторое время достигла максимального значения — почти 950 долларов, после чего топливо начала опускаться. Минимальный показатель первых часов торгов — 870,5 доллара. Накануне расчетная цена составляла 980,6 доллара.Средняя цена топлива на лондонской бирже, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки выросли до 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчетная цена составила почти 1070 долларов. Опрошенные агентством аналитики связывали рост цен с политическими факторами.Февральские фьючерсы в январе торговались в диапазоне 770-1200 долларов, их средняя стоимость, по подсчетам РИА Новости, составила 996,3 доллара.Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220131/energopolitika-1770389062.html

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азия, европа, цены на нефть