https://ria.ru/20220201/gaz-1770458493.html

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии

Украина впервые начала импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получала топливо реверсом. Об этом в Facebook написал глава компании "Оператор... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:28

2022-02-01T12:28

2022-02-01T17:45

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украина впервые начала импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получала топливо реверсом. Об этом в Facebook написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — написал Макогон на своей странице в Facebook во вторник.По его словам, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже при отсутствии транзита из Росии."Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки на Украину сжиженного газа LNG с терминала в Хорватии", — добавил руководитель компании.По ее данным, Украина в 2021 году импортировала из стран Евросоюза более 2,6 миллиарда кубометров газа.Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, получая его по так называемому виртуальному реверсу. Эта схема предполагает взаимозачет поставок: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из ЕС.По контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019-го, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории. Тем не менее поставки снижаются: как заявлял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, в первые дни года транзит упал практически вдвое.Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС.

https://ria.ru/20220201/pgnig-1770449502.html

https://ria.ru/20220130/gaz-1770163623.html

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в мире, венгрия, словакия, евросоюз, оператор гтс украины, россия