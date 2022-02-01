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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/film-1770360215.html
Бенедикт Камбербэтч снимется в триллере об отсутствии сна, пишут СМИ
Бенедикт Камбербэтч снимется в триллере об отсутствии сна, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2022
Бенедикт Камбербэтч снимется в триллере об отсутствии сна, пишут СМИ
Актеры Лора Дерн ("Большая маленькая ложь"), Ноа Джуп ("Тихое место") и Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Доктор Стрэндж") снимутся в научно-фантастическом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:31
2022-02-01T04:31
культура
бенедикт камбербэтч
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Актеры Лора Дерн ("Большая маленькая ложь"), Ноа Джуп ("Тихое место") и Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Доктор Стрэндж") снимутся в научно-фантастическом триллере "Утро" ("Morning"), сообщает Deadline. Режиссером проекта выбрали Джастина Курзеля, создавшего "Макбет" (2015) и "Снежный город" (2011). Сценарий написал Сэм Стейнер.Действие фильма происходит в ближайшем будущем. У общества появляется таблетка, избавляющая от необходимости спать. Природный солнечный свет теперь заменяют искусственным. Благодаря этому люди почти не отдыхают и много работают. Однако молодое поколение, лишенное сна, планирует восстание, чтобы вернуть себе свои сны. Ожидается, что Дерн и Камбербэтч сыграют супругов, а Джуп их сына. Место съемок еще не выбрано. Дата выхода триллера тоже не объявлена.
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бенедикт камбербэтч, новости культуры, кино и сериалы
04:31 01.02.2022
 
Бенедикт Камбербэтч снимется в триллере об отсутствии сна, пишут СМИ

Бенедикт Камбербэтч снимется в научно-фантастическом триллере, в котором нет сна

© AP Photo / Invision/Charles SykesБенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Актеры Лора Дерн ("Большая маленькая ложь"), Ноа Джуп ("Тихое место") и Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок", "Доктор Стрэндж") снимутся в научно-фантастическом триллере "Утро" ("Morning"), сообщает Deadline.
Режиссером проекта выбрали Джастина Курзеля, создавшего "Макбет" (2015) и "Снежный город" (2011). Сценарий написал Сэм Стейнер.
Действие фильма происходит в ближайшем будущем. У общества появляется таблетка, избавляющая от необходимости спать. Природный солнечный свет теперь заменяют искусственным. Благодаря этому люди почти не отдыхают и много работают. Однако молодое поколение, лишенное сна, планирует восстание, чтобы вернуть себе свои сны.
Ожидается, что Дерн и Камбербэтч сыграют супругов, а Джуп их сына.
Место съемок еще не выбрано. Дата выхода триллера тоже не объявлена.
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