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Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя
Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022
Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя
Россия является надежным поставщиком газа и никогда не грозила прервать поставки в Европу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:32
2022-02-01T22:32
2022-02-01T22:32
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Россия является надежным поставщиком газа и никогда не грозила прервать поставки в Европу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Россия – надежный поставщик, никогда не подводила партнеров", - сказал Небензя.Отвечая на вопрос о том, гарантирует ли он, что РФ не прекратит поставки газа в Европу, Небензя сказал: "Мы никогда не заявляли ничего противоположного"."Что касается угроз немецкого правительства закрыть "Северный поток 2", это не мне спекулировать на эту тему. Это коммерческий проект, который регулируется коммерческими отношениями", - указал постпред.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цены на нефть, россия, европа, северный поток — 2, в мире, оон
Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя
Постпред России в ООН Небензя заявил, что Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе