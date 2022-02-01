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Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя
Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя - РИА Новости, 01.02.2022
Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя
Россия является надежным поставщиком газа и никогда не грозила прервать поставки в Европу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:32
2022-02-01T22:32
цены на нефть
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европа
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в мире
оон
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Россия является надежным поставщиком газа и никогда не грозила прервать поставки в Европу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Россия – надежный поставщик, никогда не подводила партнеров", - сказал Небензя.Отвечая на вопрос о том, гарантирует ли он, что РФ не прекратит поставки газа в Европу, Небензя сказал: "Мы никогда не заявляли ничего противоположного"."Что касается угроз немецкого правительства закрыть "Северный поток 2", это не мне спекулировать на эту тему. Это коммерческий проект, который регулируется коммерческими отношениями", - указал постпред.
https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html
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цены на нефть, россия, европа, северный поток — 2, в мире, оон
22:32 01.02.2022
 
Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе, заявил Небензя

Постпред России в ООН Небензя заявил, что Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред России в ООН Василий Небензя
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постпред России в ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 1 фев – РИА Новости. Россия является надежным поставщиком газа и никогда не грозила прервать поставки в Европу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия – надежный поставщик, никогда не подводила партнеров", - сказал Небензя.
Отвечая на вопрос о том, гарантирует ли он, что РФ не прекратит поставки газа в Европу, Небензя сказал: "Мы никогда не заявляли ничего противоположного".
"Что касается угроз немецкого правительства закрыть "Северный поток 2", это не мне спекулировать на эту тему. Это коммерческий проект, который регулируется коммерческими отношениями", - указал постпред.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
16:10
В Европе испугались последствий введения санкций против России
 
Цены на нефтьРоссияЕвропаСеверный поток — 2В миреООН
 
 
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