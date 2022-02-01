https://ria.ru/20220201/evropa-1770476776.html
В ЕС ограничили действие сертификата о прививке от COVID-19
В ЕС ограничили действие сертификата о прививке от COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022
В ЕС ограничили действие сертификата о прививке от COVID-19
Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые используются для путешествий по ЕС, теперь ограничен девятью месяцами, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:12
2022-02-01T14:12
2022-02-01T14:12
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые используются для путешествий по ЕС, теперь ограничен девятью месяцами, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК)."С 1 февраля начинают применяться новые правила о стандартном периоде действия в 270 дней цифровых сертификатов ЕС о прививках от COVID", – пишет ЕК.В Евросоюзе с июля работает система электронных подтверждений. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.Теперь страны союза обязуются принимать такие документы в течение девяти месяцев с момента завершения первичной вакцинации его обладателя."Государства-члены не должны устанавливать иные периоды приема (сертификатов - прим.ред.) для поездок в пределах Европейского Союза", — говорится в релизе."Эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок по ЕС. Государства-члены (союза -прим.ред.) могут устанавливать другие правила. Однако им предлагается уравнять период принятия с тем, что установлен на уровне ЕС", — отмечает Еврокомиссия.
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европа, евросоюз, еврокомиссия, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
В ЕС ограничили действие сертификата о прививке от COVID-19
Действие сертификата о прививке от COVID в ЕС ограничено девятью месяцами
БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые используются для путешествий по ЕС, теперь ограничен девятью месяцами, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).
"С 1 февраля начинают применяться новые правила о стандартном периоде действия в 270 дней цифровых сертификатов ЕС о прививках от COVID", – пишет ЕК.
В Евросоюзе с июля работает система электронных подтверждений. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.
Теперь страны союза обязуются принимать такие документы в течение девяти месяцев с момента завершения первичной вакцинации его обладателя.
"Государства-члены не должны устанавливать иные периоды приема (сертификатов - прим.ред.) для поездок в пределах Европейского Союза", — говорится в релизе.
"Эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок по ЕС. Государства-члены (союза -прим.ред.) могут устанавливать другие правила. Однако им предлагается уравнять период принятия с тем, что установлен на уровне ЕС", — отмечает Еврокомиссия.