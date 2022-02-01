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Британия даст Киеву 88 миллионов фунтов на "энергонезависимость" от России
Британия даст Киеву 88 миллионов фунтов на "энергонезависимость" от России - РИА Новости, 01.02.2022
Британия даст Киеву 88 миллионов фунтов на "энергонезависимость" от России
Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов на поддержку "энергетической независимости", сообщила пресс-служба премьер-министра... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T01:42
2022-02-01T01:42
в мире
украина
великобритания
дмитрий кулеба
россия
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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов на поддержку "энергетической независимости", сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Отмечается, новый фонд вкупе с с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от энергетических поставок России. Фонд Good Governance Fund был основан в 2015 году для поддержки экономических реформ и реформирования институтов власти в Восточной Европе и на Западных Балканах.Ожидалось, что Джонсон и глава МИД Лиз Трасс во вторник отправятся с визитом на Украину, однако Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Отменят ли визит Джонсона, пока неизвестно.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Власти РФ не раз говорили, что Россия, в частности, выполняет все обязательства по транзиту газа через территорию Украины и как продавец газа "заинтересована в работе украинского транзита и дальше как одного из путей доставки газа в Европу".
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в мире, украина, великобритания, дмитрий кулеба, россия
01:42 01.02.2022
 
Британия даст Киеву 88 миллионов фунтов на "энергонезависимость" от России

Великобритания даст Киеву 88 миллионов фунтов на поддержку "энергетической независимости"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов на поддержку "энергетической независимости", сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
"Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму 88 миллионов фунтов для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины", - информирует пресс-служба Даунинг-стрит.
Отмечается, новый фонд вкупе с с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от энергетических поставок России. Фонд Good Governance Fund был основан в 2015 году для поддержки экономических реформ и реформирования институтов власти в Восточной Европе и на Западных Балканах.
Ожидалось, что Джонсон и глава МИД Лиз Трасс во вторник отправятся с визитом на Украину, однако Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Отменят ли визит Джонсона, пока неизвестно.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Власти РФ не раз говорили, что Россия, в частности, выполняет все обязательства по транзиту газа через территорию Украины и как продавец газа "заинтересована в работе украинского транзита и дальше как одного из путей доставки газа в Европу".
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину
 
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