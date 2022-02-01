https://ria.ru/20220201/energetika-1770486172.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Венгрией в области энергетики

Путин рассказал о сотрудничестве с Венгрией в области энергетики - РИА Новости, 01.02.2022

Путин рассказал о сотрудничестве с Венгрией в области энергетики

Энергетика занимает важное место в сотрудничестве России и Венгрии, все российские поставки энергоресурсов стабильны, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:36

2022-02-01T14:36

2022-02-01T14:57

в мире

венгрия

владимир путин

виктор орбан

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Энергетика занимает важное место в сотрудничестве России и Венгрии, все российские поставки энергоресурсов стабильны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном."Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота вырос на 30 процентов. Это – хороший сигнал, продолжаются крупные проекты: строительство атомной электростанции. Энергетика, в целом, занимает большое место в нашем сотрудничестве", - сказал Путин.По его словам, все энергоресурсы поставляются своевременно. "Все работает стабильно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

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в мире, венгрия, владимир путин, виктор орбан, россия