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ВСУ пытаются обстрелами территории обострить ситуацию, заявили в ДНР

ВСУ пытаются обстрелами территории обострить ситуацию, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.02.2022

ВСУ пытаются обстрелами территории обострить ситуацию, заявили в ДНР

Украинские силовики пытаются обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, применив ударный БПЛА и обстреляв из гранатометов территорию ДНР, заявил... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T22:23

2022-02-01T22:23

2022-02-01T22:23

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики пытаются обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, применив ударный БПЛА и обстреляв из гранатометов территорию ДНР, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР.Он пояснил, что в течение вторника украинские силовики обстреляли из гранатомётов район населённого пункта Сосновское, а в результате атаки ударного БПЛА погиб один боец сил ДНР."Все эти факты позволяют с полной уверенностью утверждать, что противник на данном участке осуществляет преднамеренные провокации и намеревается обострить и без того сложную ситуацию", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220201/agressiya-1770577120.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина