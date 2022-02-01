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ВСУ пытаются обстрелами территории обострить ситуацию, заявили в ДНР
ВСУ пытаются обстрелами территории обострить ситуацию, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.02.2022
ВСУ пытаются обстрелами территории обострить ситуацию, заявили в ДНР
Украинские силовики пытаются обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, применив ударный БПЛА и обстреляв из гранатометов территорию ДНР, заявил... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:23
2022-02-01T22:23
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики пытаются обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, применив ударный БПЛА и обстреляв из гранатометов территорию ДНР, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР.Он пояснил, что в течение вторника украинские силовики обстреляли из гранатомётов район населённого пункта Сосновское, а в результате атаки ударного БПЛА погиб один боец сил ДНР."Все эти факты позволяют с полной уверенностью утверждать, что противник на данном участке осуществляет преднамеренные провокации и намеревается обострить и без того сложную ситуацию", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220201/agressiya-1770577120.html
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
22:23 01.02.2022
 
ВСУ пытаются обстрелами территории обострить ситуацию, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ пытаются обстрелами территории республики обострить ситуацию

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики пытаются обострить ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, применив ударный БПЛА и обстреляв из гранатометов территорию ДНР, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР.
Он пояснил, что в течение вторника украинские силовики обстреляли из гранатомётов район населённого пункта Сосновское, а в результате атаки ударного БПЛА погиб один боец сил ДНР.
"Все эти факты позволяют с полной уверенностью утверждать, что противник на данном участке осуществляет преднамеренные провокации и намеревается обострить и без того сложную ситуацию", - сказал представитель ведомства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Орбан заявил, что не увидел у Путина намерений к агрессии против Украины
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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