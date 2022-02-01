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Гаврилов призвал Киев отказаться от нагнетания обстановки в Донбассе
Гаврилов призвал Киев отказаться от нагнетания обстановки в Донбассе - РИА Новости, 01.02.2022
Гаврилов призвал Киев отказаться от нагнетания обстановки в Донбассе
Россия не прекратит попыток убедить Киев и США в бесперспективности нагнетания обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:53
2022-02-01T16:16
в мире
украина
киев
сша
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
россия
нато
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не прекратит попыток убедить Киев и США в бесперспективности нагнетания обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Ранее сообщалось, что шестой самолет с 84 тоннами военной помощи от США прибыл в Киев, всего Украина уже получила около 500 тонн помощи."Демонстративное нагнетание истерии вокруг ситуации на Украине при одновременном наращивании поставок англосаксами летального оружия вряд ли содействует дипломатическим усилиям по безукоснительному выполнению Киевом всех его прописанных обязательств как стороны Минских соглашений. Все это печально. Но мы не будем прекращать попыток убедить и Киев, и США в бесперспективности нагнетания обстановки на линии соприкосновения в Донбассе", - сообщил Гаврилов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, киев, сша, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия, нато
15:53 01.02.2022 (обновлено: 16:16 01.02.2022)
 
Гаврилов призвал Киев отказаться от нагнетания обстановки в Донбассе

Глава делегации в Вене Гаврилов призвал Киев отказаться от нагнетания ситуации в Донбассе

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не прекратит попыток убедить Киев и США в бесперспективности нагнетания обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Ранее сообщалось, что шестой самолет с 84 тоннами военной помощи от США прибыл в Киев, всего Украина уже получила около 500 тонн помощи.
"Демонстративное нагнетание истерии вокруг ситуации на Украине при одновременном наращивании поставок англосаксами летального оружия вряд ли содействует дипломатическим усилиям по безукоснительному выполнению Киевом всех его прописанных обязательств как стороны Минских соглашений. Все это печально. Но мы не будем прекращать попыток убедить и Киев, и США в бесперспективности нагнетания обстановки на линии соприкосновения в Донбассе", - сообщил Гаврилов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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