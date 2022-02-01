https://ria.ru/20220201/donbass-1770492731.html

Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс, заявили в МИД Украины

Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 01.02.2022

Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс, заявили в МИД Украины

Министры иностранных дел Германии и Франции во время визита на Украину 7-8 февраля намерены посетить Донбасс, сообщил представитель МИД Украины Олега Николенко... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:01

2022-02-01T15:01

2022-02-01T15:01

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии и Франции во время визита на Украину 7-8 февраля намерены посетить Донбасс, сообщил представитель МИД Украины Олега Николенко на брифинге во вторник.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля."Седьмого-восьмого февраля с общим визитом в Украину также прибудут министры иностранных дел Германии и Франции, которые осуществят поездку в Донбасс", - сказал Николаенко.Также, по его словам, на следующей неделе в Киев прибудут министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20220129/ukraina-1770127448.html

https://ria.ru/20220120/donbass-1768826328.html

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в мире, оон, словакия, чехия, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр, анналена бербок