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Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс, заявили в МИД Украины
Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс, заявили в МИД Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс, заявили в МИД Украины
Министры иностранных дел Германии и Франции во время визита на Украину 7-8 февраля намерены посетить Донбасс, сообщил представитель МИД Украины Олега Николенко... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:01
2022-02-01T15:01
в мире
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мид франции‎
жан-ив ле дриан
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии и Франции во время визита на Украину 7-8 февраля намерены посетить Донбасс, сообщил представитель МИД Украины Олега Николенко на брифинге во вторник.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля."Седьмого-восьмого февраля с общим визитом в Украину также прибудут министры иностранных дел Германии и Франции, которые осуществят поездку в Донбасс", - сказал Николаенко.Также, по его словам, на следующей неделе в Киев прибудут министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20220129/ukraina-1770127448.html
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в мире, оон, словакия, чехия, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр, анналена бербок
15:01 01.02.2022
 
Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс, заявили в МИД Украины

В МИД Украины заявили, что главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс 7-8 февраля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Германии и Франции во время визита на Украину 7-8 февраля намерены посетить Донбасс, сообщил представитель МИД Украины Олега Николенко на брифинге во вторник.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что совершит поездку на Украину вместе с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7 и 8 февраля.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 14:51
Главы МИД Германии и Франции посетят Украину
"Седьмого-восьмого февраля с общим визитом в Украину также прибудут министры иностранных дел Германии и Франции, которые осуществят поездку в Донбасс", - сказал Николаенко.
Также, по его словам, на следующей неделе в Киев прибудут министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 23:02
Британские парламентарии посетили Донбасс
 
В миреООНСловакияЧехияФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле ДрианСитуация в ДНР и ЛНРАнналена Бербок
 
 
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