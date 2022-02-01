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В ДНР прокомментировали слова секретаря СНБО Украины по "Минску-2"
В ДНР прокомментировали слова секретаря СНБО Украины по "Минску-2" - РИА Новости, 01.02.2022
В ДНР прокомментировали слова секретаря СНБО Украины по "Минску-2"
К заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова про минские соглашения нужно прислушаться очень внимательно,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:25
2022-02-01T14:25
2022-02-01T14:37
в мире
киев
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. К заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова про минские соглашения нужно прислушаться очень внимательно, считает замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее Данилов заявил, что минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый документ."Заявления этого человека, что выполнение определенных обязательств приведет к уничтожению страны, и подписание документа-карты, на которой стрелочками, как любят на Западе говорить, как будет происходить наступление (Киева), - вот эти стрелочки он подпишет. Поэтому, я думаю (относительно) заявлений: к ним нужно прислушаться очень серьезно. Не просто так такие люди делают такие заявления", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/nebenzya-1770383223.html
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в мире, киев, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
14:25 01.02.2022 (обновлено: 14:37 01.02.2022)
В ДНР прокомментировали слова секретаря СНБО Украины по "Минску-2"
В ДНР призвали прислушаться к словам секретаря СНБО Украины о невыполнимости "Минска-2"