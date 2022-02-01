https://ria.ru/20220201/donbass-1770473166.html
Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики
Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики - РИА Новости, 01.02.2022
Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики
Саперы в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 0,7 гектара территории, РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:37
2022-02-01T13:37
2022-02-01T13:37
в мире
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769481632_0:22:3036:1730_1920x0_80_0_0_2bad53fd09e878c934753f17e27a17f9.jpg
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Саперы в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 0,7 гектара территории, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что за 2021 год саперы обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 40 гектаров территории республики."Инженерно-саперными подразделениями Народной милиции ЛНР при содействии и контроле представительства ЛНР в СЦКК проведены работы по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на общей площади 7,3 тысячи квадратных метров", - говорится в тексте отчета СЦКК, предоставленном журналистам.Он уточнил, что в ходе работ саперы обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220201/obstrely-1770456973.html
https://ria.ru/20220201/obstrel-1770471936.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769481632_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_ae32d52a87cd630026ee6352c3dd1c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики
Саперы ЛНР в январе разминировали более 0,7 гектара территории республики