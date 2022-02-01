https://ria.ru/20220201/donbass-1770473166.html

Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики

Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики - РИА Новости, 01.02.2022

Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики

Саперы в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 0,7 гектара территории, РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:37

2022-02-01T13:37

2022-02-01T13:37

в мире

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Саперы в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 0,7 гектара территории, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что за 2021 год саперы обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 40 гектаров территории республики."Инженерно-саперными подразделениями Народной милиции ЛНР при содействии и контроле представительства ЛНР в СЦКК проведены работы по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на общей площади 7,3 тысячи квадратных метров", - говорится в тексте отчета СЦКК, предоставленном журналистам.Он уточнил, что в ходе работ саперы обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220201/obstrely-1770456973.html

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в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр