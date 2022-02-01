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Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики
Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики - РИА Новости, 01.02.2022
Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики
Саперы в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 0,7 гектара территории, РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:37
2022-02-01T13:37
в мире
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Саперы в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 0,7 гектара территории, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что за 2021 год саперы обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 40 гектаров территории республики."Инженерно-саперными подразделениями Народной милиции ЛНР при содействии и контроле представительства ЛНР в СЦКК проведены работы по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на общей площади 7,3 тысячи квадратных метров", - говорится в тексте отчета СЦКК, предоставленном журналистам.Он уточнил, что в ходе работ саперы обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220201/obstrely-1770456973.html
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в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:37 01.02.2022
 
Саперы ЛНР в январе разминировали около гектара территории республики

Саперы ЛНР в январе разминировали более 0,7 гектара территории республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Саперы в самопровозглашенной Луганской народной республике в январе обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 0,7 гектара территории, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что за 2021 год саперы обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 40 гектаров территории республики.
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
12:22
Число обстрелов территории ЛНР в январе возросло в пять раз, заявили в СЦКК
"Инженерно-саперными подразделениями Народной милиции ЛНР при содействии и контроле представительства ЛНР в СЦКК проведены работы по проверке и очистке местности от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов вблизи населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на общей площади 7,3 тысячи квадратных метров", - говорится в тексте отчета СЦКК, предоставленном журналистам.
Он уточнил, что в ходе работ саперы обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов.
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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