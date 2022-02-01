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Не только Россия готова оказать военную помощь Донбассу, заявили в Донецке
Не только Россия готова оказать военную помощь Донбассу, заявили в Донецке - РИА Новости, 01.02.2022
Не только Россия готова оказать военную помощь Донбассу, заявили в Донецке
Кроме России, есть и другие страны, готовые оказать Донбассу военно-техническую помощь, сказал замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:30
2022-02-01T17:34
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кроме России, есть и другие страны, готовые оказать Донбассу военно-техническую помощь, сказал замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее сообщалось, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на востоке страны. Управление Народной милиции ДНР отметило, что оставляет за собой право обратиться за военной помощью, в том числе к России, в случае дальнейших поставок вооружения на Украину.При этом Басурин не назвал напрямую страны, отметив, что существует много непризнанных государств, которые "положительно относятся к тому, что люди борются за свою независимость".По его словам, провокации в Донбассе готовятся на средства США и Великобритании. Он подчеркнул, что у Киева уже есть целенаправленный план по вторжению на территорию Донбасса. "В жизни готовится большая война по отношению к жителям Донбасса", — добавил Басурин.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html
https://ria.ru/20220129/gosuslugi-1770123361.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, россия
13:30 01.02.2022 (обновлено: 17:34 01.02.2022)
 
Не только Россия готова оказать военную помощь Донбассу, заявили в Донецке

Представитель ДНР Басурин: кроме России, есть и другие страны, готовые помочь Донбассу

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУлица Постышева в Донецке
Улица Постышева в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Улица Постышева в Донецке
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Кроме России, есть и другие страны, готовые оказать Донбассу военно-техническую помощь, сказал замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее сообщалось, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на востоке страны. Управление Народной милиции ДНР отметило, что оставляет за собой право обратиться за военной помощью, в том числе к России, в случае дальнейших поставок вооружения на Украину.

"Мы будем вынуждены обратиться к нашим друзьям, которые бы нам помогли военным и военно-техническим способом остановить агрессию Украины по отношению к жителям Донбасса. <...> Я думаю, самое первое, что необходимо, сказать, что она (помощь) будет. Не что именно, а сам факт, что будет заявлено нашими друзьями, это же не только Российская Федерация", — сказал представитель республики в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Басурин не назвал напрямую страны, отметив, что существует много непризнанных государств, которые "положительно относятся к тому, что люди борются за свою независимость".
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По его словам, провокации в Донбассе готовятся на средства США и Великобритании. Он подчеркнул, что у Киева уже есть целенаправленный план по вторжению на территорию Донбасса. "В жизни готовится большая война по отношению к жителям Донбасса", — добавил Басурин.

Украинский вопрос

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.
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В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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