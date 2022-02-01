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Украина разместила ЗРК "Оса" у линии соприкосновения, заявили в Луганске
Украина разместила ЗРК "Оса" у линии соприкосновения, заявили в Луганске - РИА Новости, 01.02.2022
Украина разместила ЗРК "Оса" у линии соприкосновения, заявили в Луганске
Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:09
2022-02-01T10:16
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики. Он уточнил, что в течение прошедших суток разведка ЛНР выявила ЗРК "Оса" возле города Попасная.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, луганская народная республика
10:09 01.02.2022 (обновлено: 10:16 01.02.2022)
 
Украина разместила ЗРК "Оса" у линии соприкосновения, заявили в Луганске

Народная милиция ЛНР: Украина разместила ЗРК "Оса" у подконтрольного города Попасная

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" вблизи подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:16
В ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики. Он уточнил, что в течение прошедших суток разведка ЛНР выявила ЗРК "Оса" возле города Попасная.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 00:28
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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