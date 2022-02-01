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Пушилин сообщил о гибели военного в результате удара беспилотника ВСУ
Пушилин сообщил о гибели военного в результате удара беспилотника ВСУ - РИА Новости, 01.02.2022
Пушилин сообщил о гибели военного в результате удара беспилотника ВСУ
В Донбассе военный непризнанной ДНР погиб после атаки украинского БПЛА, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:52
2022-02-01T20:52
2022-02-01T22:19
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Донбассе военный непризнанной ДНР погиб после атаки украинского БПЛА, заявил глава республики Денис Пушилин."Беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Эта информация еще даже в сводку не попала", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, это произошло сегодня.Пушилин добавил, что "свои беспилотники Украина запускает, и цели понятны и очевидны, увы, это не только разведка".При этом аппараты СММ ОБСЕ, которые должны фиксировать ситуацию на линии соприкосновения, Украина глушит, сказал Пушилин.На прошлой неделе глава непризнанной республики заявил, что у Украины все подготовлено для наступательной операции в Донбассе и ситуация будет зависеть от их политического решения или давления со стороны Запада. Он добавил, что власти ДНР и ЛНР должны быть готовы защитить гражданское население в случае необходимости.Ранее представители фракции "Единая Россия" в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. По словам главы фракции Владимира Васильева, Москва не может бросить проживающих на территории двух республик россиян на произвол киевского режима в условиях готовящейся украинскими властями агрессии.
https://ria.ru/20220128/perebroska-1770079402.html
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в мире, украина, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, днр, денис пушилин
20:52 01.02.2022 (обновлено: 22:19 01.02.2022)
Пушилин сообщил о гибели военного в результате удара беспилотника ВСУ
Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели военного в результате удара украинского беспилотника