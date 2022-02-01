https://ria.ru/20220201/dispanserizatsiya-1770492100.html

На Кубани приостановят диспансеризацию и профосмотры

На Кубани приостановят диспансеризацию и профосмотры - РИА Новости, 01.02.2022

На Кубани приостановят диспансеризацию и профосмотры

Диспансеризация и профосмотры на Кубани будут приостановлены из-за возросшей нагрузки на амбулаторное звено, вызванной потоком заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:00

2022-02-01T15:00

2022-02-01T15:00

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

здоровье - общество

коронавирусы

игорь галась

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg

КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Диспансеризация и профосмотры на Кубани будут приостановлены из-за возросшей нагрузки на амбулаторное звено, вызванной потоком заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Ранее оперштаб сообщил, что ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом на Кубани практически достиг планки в 2,4 тысячи человек, зафиксировав максимальный показатель с начала пандемии. Менее чем за три недели он вырос в восемь раз."В Краснодарском крае приостановят диспансеризацию и профосмотры. Такое решение приняли во время оперативного штаба под председательством первого вице-губернатора Игоря Галася. Связано это с ростом числа заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.Со ссылкой на министра здравоохранения края Евгения Филиппов сообщается об увеличении нагрузки на амбулаторное звено: на одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза – с 20 до 60 пациентов в день, при этом выросло и количество вызовов "скорой"."В данной ситуации необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации. Освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории", – цитирует пресс-служба оперштаба первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирусы, игорь галась, коронавирус covid-19, коронавирус в россии