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На Кубани приостановят диспансеризацию и профосмотры
На Кубани приостановят диспансеризацию и профосмотры - РИА Новости, 01.02.2022
На Кубани приостановят диспансеризацию и профосмотры
Диспансеризация и профосмотры на Кубани будут приостановлены из-за возросшей нагрузки на амбулаторное звено, вызванной потоком заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:00
2022-02-01T15:00
2022-02-01T15:00
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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Диспансеризация и профосмотры на Кубани будут приостановлены из-за возросшей нагрузки на амбулаторное звено, вызванной потоком заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Ранее оперштаб сообщил, что ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом на Кубани практически достиг планки в 2,4 тысячи человек, зафиксировав максимальный показатель с начала пандемии. Менее чем за три недели он вырос в восемь раз."В Краснодарском крае приостановят диспансеризацию и профосмотры. Такое решение приняли во время оперативного штаба под председательством первого вице-губернатора Игоря Галася. Связано это с ростом числа заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.Со ссылкой на министра здравоохранения края Евгения Филиппов сообщается об увеличении нагрузки на амбулаторное звено: на одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза – с 20 до 60 пациентов в день, при этом выросло и количество вызовов "скорой"."В данной ситуации необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации. Освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории", – цитирует пресс-служба оперштаба первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася.
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общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирусы, игорь галась, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Кубани приостановят диспансеризацию и профосмотры
В Краснодарском крае приостановят диспансеризацию и профосмотры из-за ситуации с COVID-19
КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости.
Диспансеризация и профосмотры на Кубани будут приостановлены из-за возросшей нагрузки на амбулаторное звено, вызванной потоком заболевших коронавирусом, сообщает
оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее оперштаб сообщил, что ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом на Кубани практически достиг планки в 2,4 тысячи человек, зафиксировав максимальный показатель с начала пандемии. Менее чем за три недели он вырос в восемь раз.
"В Краснодарском крае
приостановят диспансеризацию и профосмотры. Такое решение приняли во время оперативного штаба под председательством первого вице-губернатора Игоря Галася
. Связано это с ростом числа заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на министра здравоохранения края Евгения Филиппов сообщается об увеличении нагрузки на амбулаторное звено: на одного участкового врача-терапевта количество пациентов и вызовов на дом увеличилось в три раза – с 20 до 60 пациентов в день, при этом выросло и количество вызовов "скорой".
"В данной ситуации необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации. Освободившихся врачей перенаправим на оказание первичной помощи в амбулатории", – цитирует пресс-служба оперштаба первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася.