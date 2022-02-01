Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/diplomatiya-1770429292.html
Москва готовит реакцию на ответ США по безопасности, сообщил источник
Москва готовит реакцию на ответ США по безопасности, сообщил источник - РИА Новости, 01.02.2022
Москва готовит реакцию на ответ США по безопасности, сообщил источник
Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, послание главы МИД РФ Сергея Лаврова касалось понимания западными... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:33
2022-02-01T10:44
политика
сша
россия
нато
сергей лавров
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, послание главы МИД РФ Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости высокопоставленный диписточник."Лавров направил послания коллегам из НАТО, включая (госсекретаря США Энтони) Блинкена, по вопросу о том, как в НАТО понимают фундаментальный, ключевой принцип неделимости безопасности, на который мы ссылаемся. И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно", - сказал собеседник агентства."Мы продолжаем анализировать их письменные ответы. А параллельно задали вот такой вопрос - в форме обращение министра коллегам в НАТО. Ничего другого в письменном виде не направлялось. Наша реакция сводная готовится", - отметил источник.
https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770426656.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, нато, сергей лавров, энтони блинкен
10:33 01.02.2022 (обновлено: 10:44 01.02.2022)
 
Москва готовит реакцию на ответ США по безопасности, сообщил источник

Диписточник: Москва готовит реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, послание главы МИД РФ Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости высокопоставленный диписточник.
"Лавров направил послания коллегам из НАТО, включая (госсекретаря США Энтони) Блинкена, по вопросу о том, как в НАТО понимают фундаментальный, ключевой принцип неделимости безопасности, на который мы ссылаемся. И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно", - сказал собеседник агентства.
"Мы продолжаем анализировать их письменные ответы. А параллельно задали вот такой вопрос - в форме обращение министра коллегам в НАТО. Ничего другого в письменном виде не направлялось. Наша реакция сводная готовится", - отметил источник.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
10:17
В МИД опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности
 
ПолитикаСШАРоссияНАТОСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала