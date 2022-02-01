https://ria.ru/20220201/diplomatiya-1770429292.html

Москва готовит реакцию на ответ США по безопасности, сообщил источник

Москва готовит реакцию на ответ США по безопасности, сообщил источник - РИА Новости, 01.02.2022

Москва готовит реакцию на ответ США по безопасности, сообщил источник

Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, послание главы МИД РФ Сергея Лаврова касалось понимания западными... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:33

2022-02-01T10:33

2022-02-01T10:44

политика

сша

россия

нато

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, послание главы МИД РФ Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости высокопоставленный диписточник."Лавров направил послания коллегам из НАТО, включая (госсекретаря США Энтони) Блинкена, по вопросу о том, как в НАТО понимают фундаментальный, ключевой принцип неделимости безопасности, на который мы ссылаемся. И вот на это послание ответа с Запада нет, ни от кого. Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно", - сказал собеседник агентства."Мы продолжаем анализировать их письменные ответы. А параллельно задали вот такой вопрос - в форме обращение министра коллегам в НАТО. Ничего другого в письменном виде не направлялось. Наша реакция сводная готовится", - отметил источник.

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770426656.html

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политика, сша, россия, нато, сергей лавров, энтони блинкен