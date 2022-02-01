https://ria.ru/20220201/diametr-1770448720.html

Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связь 44 районов Москвы

Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связь 44 районов Москвы - РИА Новости, 01.02.2022

Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связь 44 районов Москвы

Единый скоростной диаметр, который появится за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, улучшит связь между 44 районами Москвы, сказал заммэра... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:11

2022-02-01T12:11

2022-02-01T12:10

москва

сергей собянин

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 фев — РИА Недвижимость. Единый скоростной диаметр, который появится за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, улучшит связь между 44 районами Москвы, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.Заммэра отметил, что трасса протяженностью 68 километров фактически пройдет через весь город с юга на север, минуя центр. Так как магистраль будет полностью бессветофорной, автомобилисты смогут экономить в пути от 10 до 50 минут в зависимости от расстояния и времени суток.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.

https://ria.ru/20211203/sotsobekty-1762027841.html

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москва, сергей собянин, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы