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Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связь 44 районов Москвы
Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связь 44 районов Москвы - РИА Новости, 01.02.2022
Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связь 44 районов Москвы
Единый скоростной диаметр, который появится за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, улучшит связь между 44 районами Москвы, сказал заммэра... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:11
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москва
сергей собянин
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Недвижимость. Единый скоростной диаметр, который появится за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, улучшит связь между 44 районами Москвы, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.Заммэра отметил, что трасса протяженностью 68 километров фактически пройдет через весь город с юга на север, минуя центр. Так как магистраль будет полностью бессветофорной, автомобилисты смогут экономить в пути от 10 до 50 минут в зависимости от расстояния и времени суток.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.
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москва, сергей собянин, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы
12:11 01.02.2022
 

Бочкарев: единый скоростной диаметр улучшит связь 44 районов Москвы

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Недвижимость. Единый скоростной диаметр, который появится за счет объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд, улучшит связь между 44 районами Москвы, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.
"Единый скоростной диаметр, который протянется от Симферопольского шоссе до трассы М-11 "Москва – Санкт-Петербург", пройдет через шесть округов Москвы – Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, улучшив связность 44 столичных районов с населением более 4,5 миллиона", – сказал он.
© Сайт Сергея СобянинаМосковский скоростной диаметр
Московский скоростной диаметр
© Сайт Сергея Собянина
Московский скоростной диаметр
Заммэра отметил, что трасса протяженностью 68 километров фактически пройдет через весь город с юга на север, минуя центр. Так как магистраль будет полностью бессветофорной, автомобилисты смогут экономить в пути от 10 до 50 минут в зависимости от расстояния и времени суток.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием Московский скоростной диаметр. Его планируется завершить в 2023 году.
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