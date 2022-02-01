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Кэмп-Дэвидская декларация президентов России и США (1992)

Кэмп-Дэвидская декларация президентов России и США (1992) - РИА Новости, 01.02.2022

Кэмп-Дэвидская декларация президентов России и США (1992)

После распада Советского Союза перед руководителями США и России встал вопрос о построении новой модели двусторонних отношений. Руководством США и Российской... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T02:00

2022-02-01T02:00

2022-02-01T02:00

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После распада Советского Союза перед руководителями США и России встал вопрос о построении новой модели двусторонних отношений. Руководством США и Российской Федерации было принято решение развивать отношения партнерства. Оно было зафиксировано в ряде двусторонних документов, а впервые – в "Кэмп-Дэвидской декларации президента России Б.Н. Ельцина и президента США Дж. Буша о новых отношениях" от 1 февраля 1992 года.Документ был подписан во время первой встречи глав России и США в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде.На встрече лидеры двух стран обсудили проблемы распада СССР, договорились продолжать процесс сокращения стратегических ядерных вооружений, сотрудничать в области торговли оружием, сфере нераспространения оружия массового уничтожения.В Декларации говорилось, что Россия и США не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнерством, основанными на взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии и экономической свободе. При этом заявлялось, что новая демократическая Россия и США будут последовательно добиваться устранения всех остатков враждебности периода "холодной войны" и делать все от них зависящее для содействия взаимному благополучию двух народов и максимального расширения двусторонних связей.В документе содержался ряд важных новаций. Во-первых, в нем впервые говорилось о готовности России и США сотрудничать в утверждении "общих демократических ценностей". Это было шагом вперед по сравнению с периодом 1970-х годов, когда основой отношений между СССР и США провозглашалось мирное сосуществование.Во-вторых, в документе было сказано о стремлении США и России создать "новый союз партнеров". Это позволяло вести речь о переходе Москвы и Вашингтона от ситуативного сотрудничества на базе сходства интересов по ограниченному кругу вопросов к союзническому типу отношений, подразумевающему наличие обширной сферы общих устремлений, устойчивой ориентации на сотрудничество и взаимную терпимость. В-третьих, в документе говорилось о наличии для России и США "общих опасностей", что в принципе могло означать намерение подчеркнуть доверительный и долговременный характер российско-американского сближения.Среди "общих опасностей" в Декларации были названы распространение оружия массового поражения и связанных с этими видами оружия технологий; распространение новейших обычных систем оружия; региональные конфликты; терроризм; торговля наркотиками; ухудшение состояния окружающей среды.На совместной пресс-конференции двух лидеров было заявлено об окончании "холодной войны" и начале новой эры взаимоотношений двух государств.Отвечая на вопросы журналистов, Джордж Буш сказал, что он и Борис Ельцин намерены строить дружбу между Соединенными Штатами и Россией, не имеющую ничего общего с враждебностью "холодной войны", которая подпитывала гонку ядерных вооружений между США и коммунистическим Советским Союзом.Во время официального визита Бориса Ельцина в США в июне 1992 года принципы Кэмп-Дэвидской декларации были зафиксированы в Хартии американо-российского партнерства и дружбы от 17 июня 1992 года, в которой вся система российско-американских отношений трактовалась как основанная на отношениях партнерства и дружбы.Принципы "Кэмп-Дэвида" были фактически нивелированы уже в середине 1990-х годов, когда США начали продвигать идею расширения НАТО и отказались учитывать мнение РФ, требовавшей мирного урегулирования югославского конфликта.В 2000-е годы отношения между Москвой и Вашингтоном развивались волнообразно: периоды потепления сменялись "заморозками". Наиболее глубокий кризис наступил в 2014 году из-за госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России. СМИ заговорили о начале новой холодной войны, хотя власти обеих держав отрицали подобную трактовку.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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