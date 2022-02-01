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Блинкен пригрозил суровыми последствиями в случае эскалации вокруг Украины
Блинкен пригрозил суровыми последствиями в случае эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Блинкен пригрозил суровыми последствиями в случае эскалации вокруг Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал к деэскалации вокруг Украины и "отводу российских войск" от границы двух... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:38
2022-02-01T19:01
в мире
сергей лавров
россия
сша
нато
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал к деэскалации вокруг Украины и "отводу российских войск" от границы двух стран, сообщил госдепартамент."Госсекретарь призвал к немедленной российской деэскалации и отводу войск и снаряжения от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину будет встречено быстрыми и суровыми последствиями, призвал Россию следовать по дипломатическому пути", - сказано в пресс-релизе.Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также "праву всех стран определять свою внешнюю политику и альянсы", сказано в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220131/vtorzhenie-1770288128.html
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в мире, сергей лавров, россия, сша, нато, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, государственный департамент сша, донбасс
18:38 01.02.2022 (обновлено: 19:01 01.02.2022)
 
Блинкен пригрозил суровыми последствиями в случае эскалации вокруг Украины

Госсекретарь США Блинкен призвал к дипломатическому урегулированию вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал к деэскалации вокруг Украины и "отводу российских войск" от границы двух стран, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь призвал к немедленной российской деэскалации и отводу войск и снаряжения от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину будет встречено быстрыми и суровыми последствиями, призвал Россию следовать по дипломатическому пути", - сказано в пресс-релизе.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:43
Только США беспокоятся о "вторжении" России на Украину, заявил дипломат
Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также "праву всех стран определять свою внешнюю политику и альянсы", сказано в сообщении.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:23
Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР
 
В миреСергей ЛавровРоссияСШАНАТОУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони БлинкенГосударственный департамент СШАДонбасс
 
 
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