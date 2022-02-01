https://ria.ru/20220201/deeskalatsiya-1770405641.html

США получили от России письменный ответ на предложения по деэскалации

США получили от России письменный ответ на предложения по деэскалации - РИА Новости, 01.02.2022

США получили от России письменный ответ на предложения по деэскалации

Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T05:04

2022-02-01T05:04

2022-02-01T06:19

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему полностью привержены диалогу с Россией по вопросам безопасности, включая украинский кризис, и намерены продолжать тесные консультации по тематике со своими союзниками и партнерами, что также подразумевает Киев.Ожидание ответаКак заявлял в понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, США ожидают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе предстоящего 1 февраля телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном передаст реакцию Москвы на ответы Вашингтона по гарантиям безопасности."Есть лишь один человек с российской стороны, который принимает решения по поводу того, что Москва сделает и чего не сделает. Его ответ имеет для нас наибольшее значение. И мы ждем, чтобы узнать, что именно сообщит нам министр иностранных дел (Сергей Лавров) с точки зрения официальной реакции на наши письменные предложения", - сказал он в ходе брифинга.Высокопоставленный американский дипломат добавил, что в ходе предстоящих контактов Блинкен также планирует выразить беспокойство США по ряду тем и продолжить обсуждение тех вопросов в сфере безопасности, по которым между сторонами возможен прогресс.Сознательно создают впечатлениеВ понедельник, 31 января, на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя заявил, что Запад стремится свести разговор с Москвой по гарантиям безопасности к так называемому урегулированию на границе с Украиной.По его словам, США сознательно создают впечатление, что "Москва якобы специально нагнетает напряженность, чтобы разменять ее потом на большую уступчивость США и НАТО".По его словам, требования России по безопасности гораздо шире. "И невступление Украины в НАТО и неразмещение на ее территории иностранных войск – всего лишь один элемент назревших договоренностей, которые могли бы кардинально улучшить военно-политическую обстановку в Европе, да и в мире в целом", - указал постпред.При этом дипломат отметил паника вокруг Украины нужна тем, кто раскручивает тему мифической угрозы со стороны России. Он также опроверг утверждения западных государств об экстраординарном наращивании военного присутствия российских сил на границе с Украиной.Предложения по гарантиям безопасностиВ конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали Москве письменные ответы на предложения России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования о них доложат президенту Владимиру Путину, который примет решение о дальнейших шагах.Эскалация на УкраинеКиев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить большее число военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее – это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как подчеркнул Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/ukraina-1770389540.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html

https://ria.ru/20220131/sosuschestvovanie-1770370038.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770368562.html

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