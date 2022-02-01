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Наука
https://ria.ru/20220201/cosmoskymed-1770401134.html
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником - РИА Новости, 01.02.2022
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником
Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник с пятой попытки осуществила успешный запуск итальянского спутника COSMO–Skymed, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T02:41
2022-02-01T02:41
наука
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космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник с пятой попытки осуществила успешный запуск итальянского спутника COSMO–Skymed, сообщила компания SpaceX.Запуск, изначально намеченный на 27 января, переносился четыре раза: трижды из-за погоды, а в воскресенье он был отменен из-за появления в зоне запуска постороннего судна.Запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 18.11 по времени Восточного побережья США (02.11 мск вторника).Спутник, предназначенный для радиолокационного зондирования Земли, выводится на низкую околоземную орбиту. COSMO-SkyMed - второй аппарат нового поколения в созвездии спутников, используемых в военных и гражданских целях правительством Италии. Первый был запущен в 2019 году российской ракетой "Союз". В созвездие также входят четыре спутника первого поколения. Как отмечает издание Spacе Flight Now, данные с этих спутников используются для слежения за судами в Средиземноморье, при ликвидации стихийных бедствий, в сельском хозяйстве, а также полезны для климатических исследований.Для использованной в запуске первой ступени ракеты это третий полет в космос, а обе половины носового обтекателя ракеты уже бывали в космосе трижды.По технологии SpaceX и после сегодняшнего старта первая ступень ракеты-носителя также совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта для ее последующего использования.
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сша, spacex, космос - риа наука
02:41 01.02.2022
 
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с итальянским спутником

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с итальянским радиолокационным спутником COSMO–Skymed

© REUTERS / Steve NesiusЗапуск SpaceX Falcon 9
Запуск SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Steve Nesius
Запуск SpaceX Falcon 9
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник с пятой попытки осуществила успешный запуск итальянского спутника COSMO–Skymed, сообщила компания SpaceX.
Запуск, изначально намеченный на 27 января, переносился четыре раза: трижды из-за погоды, а в воскресенье он был отменен из-за появления в зоне запуска постороннего судна.
Запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 18.11 по времени Восточного побережья США (02.11 мск вторника).
Спутник, предназначенный для радиолокационного зондирования Земли, выводится на низкую околоземную орбиту. COSMO-SkyMed - второй аппарат нового поколения в созвездии спутников, используемых в военных и гражданских целях правительством Италии. Первый был запущен в 2019 году российской ракетой "Союз". В созвездие также входят четыре спутника первого поколения. Как отмечает издание Spacе Flight Now, данные с этих спутников используются для слежения за судами в Средиземноморье, при ликвидации стихийных бедствий, в сельском хозяйстве, а также полезны для климатических исследований.
Для использованной в запуске первой ступени ракеты это третий полет в космос, а обе половины носового обтекателя ракеты уже бывали в космосе трижды.
По технологии SpaceX и после сегодняшнего старта первая ступень ракеты-носителя также совершила вертикальную посадку неподалеку от места старта для ее последующего использования.
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