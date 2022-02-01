Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html
Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке
Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке - РИА Новости, 01.02.2022
Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке
Большинство жителей России ( 78%) согласны с утверждением, что, чем больше выходных дней, тем лучше, они положительно относятся к сокращению рабочих дней до... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T06:28
2022-02-01T06:28
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755020456_0:49:2000:1175_1920x0_80_0_0_f3ee83258564bdd5bff545a71246a7da.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большинство жителей России ( 78%) согласны с утверждением, что, чем больше выходных дней, тем лучше, они положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. Таковы результаты исследования, проведенного в январе для РИА Новости сервисом "Работа.ру".В пятницу зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ заявил, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда.На вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?" утвердительно ответило большинство россиян (78%), говорится в исследовании, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.При этом готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе 47% респондентов оценили отрицательно. По их мнению, подобный график работы им не подходит. Однако 21% опрошенных отметили, что такой переход вполне реален, но для него нужно более полугода. Еще 15% считают, что сокращение рабочей недели потребует несколько месяцев, а 11% указали сроки в несколько недель. О полной готовности их компаний к переходу на сокращенную рабочую неделю заявили 6% респондентов.То, что сокращение позитивно скажется на работоспособности команды уверены 7 из 10 россиян, подчеркивается в исследовании. Не согласны с ними всего 5%, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.Четырехдневка благотворно скажется и на атмосфере команды — так считают 73% респондентов. И только 4% жителей России думают, что сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношения между коллегами. По мнению 23% опрошенных, уменьшение рабочих дней никак не отразится на обстановке в коллективе, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20220129/vakansiya-1770094461.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755020456_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_36fa8543c6391d4de6ef8f814835dc44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
06:28 01.02.2022
 
Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке

Опрос "Работы.ру" показал, что 78 процентов россиян положительно относятся к четырехдневке

© Depositphotos / deagreez1 Женщина во время работы
Женщина во время работы - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Depositphotos / deagreez1
Женщина во время работы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большинство жителей России ( 78%) согласны с утверждением, что, чем больше выходных дней, тем лучше, они положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. Таковы результаты исследования, проведенного в январе для РИА Новости сервисом "Работа.ру".
В пятницу зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ заявил, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда.
На вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?" утвердительно ответило большинство россиян (78%), говорится в исследовании, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.
При этом готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе 47% респондентов оценили отрицательно. По их мнению, подобный график работы им не подходит. Однако 21% опрошенных отметили, что такой переход вполне реален, но для него нужно более полугода. Еще 15% считают, что сокращение рабочей недели потребует несколько месяцев, а 11% указали сроки в несколько недель. О полной готовности их компаний к переходу на сокращенную рабочую неделю заявили 6% респондентов.
То, что сокращение позитивно скажется на работоспособности команды уверены 7 из 10 россиян, подчеркивается в исследовании. Не согласны с ними всего 5%, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.
Четырехдневка благотворно скажется и на атмосфере команды — так считают 73% респондентов. И только 4% жителей России думают, что сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношения между коллегами. По мнению 23% опрошенных, уменьшение рабочих дней никак не отразится на обстановке в коллективе, говорится в исследовании.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 03:50
Названы самые редкие и необычные вакансии в России
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала