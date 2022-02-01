https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html

Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке

Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке - РИА Новости, 01.02.2022

Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке

Большинство жителей России ( 78%) согласны с утверждением, что, чем больше выходных дней, тем лучше, они положительно относятся к сокращению рабочих дней до... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:28

2022-02-01T06:28

2022-02-01T06:28

общество

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Большинство жителей России ( 78%) согласны с утверждением, что, чем больше выходных дней, тем лучше, они положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. Таковы результаты исследования, проведенного в январе для РИА Новости сервисом "Работа.ру".В пятницу зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ заявил, что к четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно этого тренда.На вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что три выходных дня в неделю лучше двух?" утвердительно ответило большинство россиян (78%), говорится в исследовании, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.При этом готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе 47% респондентов оценили отрицательно. По их мнению, подобный график работы им не подходит. Однако 21% опрошенных отметили, что такой переход вполне реален, но для него нужно более полугода. Еще 15% считают, что сокращение рабочей недели потребует несколько месяцев, а 11% указали сроки в несколько недель. О полной готовности их компаний к переходу на сокращенную рабочую неделю заявили 6% респондентов.То, что сокращение позитивно скажется на работоспособности команды уверены 7 из 10 россиян, подчеркивается в исследовании. Не согласны с ними всего 5%, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.Четырехдневка благотворно скажется и на атмосфере команды — так считают 73% респондентов. И только 4% жителей России думают, что сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношения между коллегами. По мнению 23% опрошенных, уменьшение рабочих дней никак не отразится на обстановке в коллективе, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20220129/vakansiya-1770094461.html

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общество, россия