https://ria.ru/20220201/chekunkov-1770466523.html

Глава Минвостокразвития пригласил делегацию КНДР на ВЭФ-2022

Глава Минвостокразвития пригласил делегацию КНДР на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 01.02.2022

Глава Минвостокразвития пригласил делегацию КНДР на ВЭФ-2022

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на встрече с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем пригласил корейскую делегацию принять участие в Восточном... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:01

2022-02-01T13:01

2022-02-01T13:23

экономика

кндр (северная корея)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

алексей чекунков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747980740_0:196:3072:1923_1920x0_80_0_0_3294ef7b4db051943f08bf1d08df8771.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на встрече с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем пригласил корейскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, сообщает министерство."Алексей Чекунков пригласил корейскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре 2022 года во Владивостоке", - говорится в сообщении.В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и пути его активизации."Наши народы, как и весь мир, столкнулись со сложнейшими условиями – пандемией. В последние два года двусторонние контакты были скованы сложной эпидемиологической обстановкой. Это повлияло на торгово-экономические отношения Дальнего Востока России с КНДР. Перед нами стоит задача развивать сотрудничество в условиях новых вызовов", – отметил Чекунков, чьи слова приводятся в сообщении.В 2020 году товарооборот Дальневосточного федерального округа с КНДР составил 14,7 миллиона долларов. По итогам 11 месяцев 2021 года он составил лишь 40 тысяч долларов. Стороны высказались за поэтапное восстановление торгово-экономических связей с учетом специфики эпидемиологической обстановки. Чекунков также отметил важность применения профилактических мер для обеспечения инфекционной безопасности трансграничных контактов.Посол в свою очередь выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами сохранятся и в дальнейшем продолжат развиваться по пути сотрудничества. Стороны договорились поддерживать рабочие консультации.ВЭФ проводится ежегодно с 2015 года во Владивостоке, только в 2020 году он был отменен из-за пандемии коронавируса. VII Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://ria.ru/20220119/vef-1768479073.html

https://realty.ria.ru/20211220/vladivostok-1764245234.html

кндр (северная корея)

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, кндр (северная корея), владивосток, дальневосточный федеральный университет, алексей чекунков, россия