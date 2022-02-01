13:01 01.02.2022 (обновлено: 13:23 01.02.2022)
Глава Минвостокразвития пригласил делегацию КНДР на ВЭФ-2022
Глава Минвостокразвития Чекунков пригласил делегацию КНДР на ВЭФ-2022 во Владивостоке
Символика Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на встрече с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем пригласил корейскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, сообщает министерство.
"Алексей Чекунков пригласил корейскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре 2022 года во Владивостоке", - говорится в сообщении.
В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и пути его активизации.
"Наши народы, как и весь мир, столкнулись со сложнейшими условиями – пандемией. В последние два года двусторонние контакты были скованы сложной эпидемиологической обстановкой. Это повлияло на торгово-экономические отношения Дальнего Востока России с КНДР. Перед нами стоит задача развивать сотрудничество в условиях новых вызовов", – отметил Чекунков, чьи слова приводятся в сообщении.
В 2020 году товарооборот Дальневосточного федерального округа с КНДР составил 14,7 миллиона долларов. По итогам 11 месяцев 2021 года он составил лишь 40 тысяч долларов. Стороны высказались за поэтапное восстановление торгово-экономических связей с учетом специфики эпидемиологической обстановки. Чекунков также отметил важность применения профилактических мер для обеспечения инфекционной безопасности трансграничных контактов.
Посол в свою очередь выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами сохранятся и в дальнейшем продолжат развиваться по пути сотрудничества. Стороны договорились поддерживать рабочие консультации.
ВЭФ проводится ежегодно с 2015 года во Владивостоке, только в 2020 году он был отменен из-за пандемии коронавируса. VII Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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