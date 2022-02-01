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В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте - РИА Новости, 01.02.2022
В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте на снегоходах в отношении двух сотрудников полиции, которые застрелили девять... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:07
2022-02-01T09:07
происшествия
новосибирская область
венгеровский район
россия
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте на снегоходах в отношении двух сотрудников полиции, которые застрелили девять косуль, сообщает СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 29- и 37-летних сотрудников полиции по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 30 января участковые уполномоченные полиции одного из районных отделов МВД России по Новосибирской области со своим знакомым в общедоступных охотничьих угодьях недалеко от села Воробьево Венгеровского района добыли не менее девяти сибирских косуль во время запрета охоты на них. Охотились подозреваемые со снегоходов.В ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что факт противоправных действий полицейских установили сотрудники подразделения собственной безопасности областного главка МВД. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Венгеровский" поступило сообщение от государственного инспектора по охране животного мира о том, что около автодороги обнаружены шкуры животных."В отношении полицейских проводится служебная проверка… В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. А их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в комментарии ГУМВД.
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происшествия, новосибирская область, венгеровский район, россия
09:07 01.02.2022
 
В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте

В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте на косуль

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте на снегоходах в отношении двух сотрудников полиции, которые застрелили девять косуль, сообщает СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 29- и 37-летних сотрудников полиции по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, днем 30 января участковые уполномоченные полиции одного из районных отделов МВД России по Новосибирской области со своим знакомым в общедоступных охотничьих угодьях недалеко от села Воробьево Венгеровского района добыли не менее девяти сибирских косуль во время запрета охоты на них. Охотились подозреваемые со снегоходов.
"Изъяты охотничьи ружья, снегоходы, а также мешки с мясом. С участием фигурантов по делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств", - сообщили в управлении.
В ГУМВД по Новосибирской области сообщили, что факт противоправных действий полицейских установили сотрудники подразделения собственной безопасности областного главка МВД. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Венгеровский" поступило сообщение от государственного инспектора по охране животного мира о том, что около автодороги обнаружены шкуры животных.
"В отношении полицейских проводится служебная проверка… В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. А их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в комментарии ГУМВД.
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