https://ria.ru/20220201/blagoustroystvo-1770424984.html

Бирюков: территории семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году

Бирюков: территории семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 01.02.2022

Бирюков: территории семи станций МЦД-4 благоустроят в Москве в 2022 году

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году проведут благоустройство возле семи станций Московских центральных диаметров (МЦД-4),... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:05

2022-02-01T10:05

2022-02-01T10:05

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году проведут благоустройство возле семи станций Московских центральных диаметров (МЦД-4), расположенных на западе и юго-западе столицы, а также в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он уточнил, что работы пройдут около станций "Минская", "Мещерская", "Внуково", "Кокошкино", "Толстопальцево", "Очаково" и "Переделкино". "В рамках проектов воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, приведем в порядок существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части, сделаем дополнительную ливневую систему", - подчеркнул Бирюков.Он отметил, что для автомобилистов будут организованы парковки с удобными заездами и выездами, установлены современные павильоны для ожидания общественного транспорта, велопарковки, точки проката велосипедов и самокатов.Заместитель мэра рассказал, что после завершения работ дорога к новым станциям МЦД-4 станет не только удобной, но и безопасной. Для этого установят фонари и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками. Наземные уличные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей.В рамках благоустройства также обустроят свыше 237 тысяч квадратных метров газона. "Озеленение - обязательный этап всех городских работ по благоустройству, и пространства возле транспортных объектов - не исключение. В общей сложности высадим 1,5 тысячи деревьев и более 4 тысяч кустарников, обустроим свыше 237 тысяч квадратных метров газона", - подчеркнул Бирюков.Кроме того, для удобства горожан установят скамейки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться. В рамках работ приведут в порядок девять детских площадок и оборудуют четыре новых, а также сделают одну спортплощадку.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что около станций "Мещерская", "Кокошкино", "Минская" и "Толстопальцево" разместят навесы "сухие ноги", которые обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой. Бирюков напомнил, что за последние три года в столице выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности 30 станций МЦД-1 и МЦД-2.

https://realty.ria.ru/20211201/blagoustroystvo-1761605761.html

https://ria.ru/20220120/moskva-1768663602.html

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общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва