https://ria.ru/20220201/biryukov-1770487266.html

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 01.02.2022

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:39

2022-02-01T14:39

2022-02-01T14:39

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москва

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."За прошедший с 28 января до утра 1 февраля снегопад прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 15 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в течение дня и предстоящей ночью выпадет ещё до 3 сантиметров снега. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали, ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В работах по уборке города от снега задействовано 12,5 тысячи единиц техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220201/blagoustroystvo-1770424984.html

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