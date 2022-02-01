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Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 01.02.2022
Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:39
2022-02-01T14:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."За прошедший с 28 января до утра 1 февраля снегопад прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 15 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в течение дня и предстоящей ночью выпадет ещё до 3 сантиметров снега. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали, ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В работах по уборке города от снега задействовано 12,5 тысячи единиц техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - дополняется в сообщении.
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снегопад в москве, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
14:39 01.02.2022
 

Заммэра Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За прошедший с 28 января до утра 1 февраля снегопад прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 15 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в течение дня и предстоящей ночью выпадет ещё до 3 сантиметров снега. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали, ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В работах по уборке города от снега задействовано 12,5 тысячи единиц техники", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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