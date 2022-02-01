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Лавров заявил, что Москва завершает согласование реакции для ответа США
Лавров заявил, что Москва завершает согласование реакции для ответа США - РИА Новости, 01.02.2022
Лавров заявил, что Москва завершает согласование реакции для ответа США
Москва завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:33
2022-02-01T19:33
2022-02-01T19:33
энтони блинкен
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Москва завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будем докладывать их нашему президенту", - сказал министр по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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энтони блинкен, сша, москва, россия, нато, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность
Лавров заявил, что Москва завершает согласование реакции для ответа США
Лавров: Москва завершает согласование реакции на ответ США по гарантиям безопасности