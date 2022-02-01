https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770550614.html

Запад пытается забыть о принципе неделимости безопасности, заявил Лавров

Запад пытается забыть о принципе неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2022

Запад пытается забыть о принципе неделимости безопасности, заявил Лавров

США и их союзники по НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров после телефонного разговора с госсекретарем... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:57

2022-02-01T18:57

2022-02-01T19:29

в мире

россия

обсе

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

сша

европа

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США и их союзники по НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров после телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном."Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", — рассказал глава российской дипломатии.По словам министра, сегодня он подтвердил Блинкену, что "это тема, которую мы не позволим замотать, и мы будем наставить на честном разговоре".Он добавил, что Москва будет требовать от Вашингтона объяснений, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства Запад или подходит к этому вопросу избирательно.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770415297.html

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в мире, россия, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, сша, европа, нато