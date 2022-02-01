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Запад пытается забыть о принципе неделимости безопасности, заявил Лавров
Запад пытается забыть о принципе неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.02.2022
Запад пытается забыть о принципе неделимости безопасности, заявил Лавров
США и их союзники по НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров после телефонного разговора с госсекретарем... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:57
2022-02-01T18:57
2022-02-01T19:29
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обсе
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США и их союзники по НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров после телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном."Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", — рассказал глава российской дипломатии.По словам министра, сегодня он подтвердил Блинкену, что "это тема, которую мы не позволим замотать, и мы будем наставить на честном разговоре".Он добавил, что Москва будет требовать от Вашингтона объяснений, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства Запад или подходит к этому вопросу избирательно.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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в мире, россия, обсе, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен, сша, европа, нато
18:57 01.02.2022 (обновлено: 19:29 01.02.2022)
Запад пытается забыть о принципе неделимости безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад пытается забыть о ключевом принципе неделимости безопасности
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США и их союзники по НАТО пренебрегают принципом неделимости безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров после телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном.
"Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ
и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", — рассказал глава российской дипломатии.
По словам министра, сегодня он подтвердил Блинкену, что "это тема, которую мы не позволим замотать, и мы будем наставить на честном разговоре".
Он добавил, что Москва будет требовать от Вашингтона объяснений, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства Запад или подходит к этому вопросу избирательно.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.
Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.