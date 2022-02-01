https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770550510.html

Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности

Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности - РИА Новости, 01.02.2022

Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности

Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:56

2022-02-01T18:56

2022-02-01T20:08

в мире

сша

россия

нато

сергей лавров

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770564038_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_7f51675d1868b0fbf4b3ed85f182d881.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.Эти договоренности, подчеркнул Лавров, предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других."Нас также тревожит, что другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации, и цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Лавров, комментарий которого был опубликован МИД РФ.По его словам, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, о недопустимости укреплять безопасность за счет безопасности других, Запад пытается предать полному забвению.

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768399617.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности Лавров после беседы с Блинкеном внес ясность, какой ответ и зачем был направлен США. При этом реакция на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности пока проходит межведомственное согласование, добавил он. 2022-02-01T18:56 true PT3M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, нато, сергей лавров, энтони блинкен