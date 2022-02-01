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Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности - РИА Новости, 01.02.2022
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности
Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:56
2022-02-01T20:08
в мире
сша
россия
нато
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.Эти договоренности, подчеркнул Лавров, предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других."Нас также тревожит, что другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации, и цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Лавров, комментарий которого был опубликован МИД РФ.По его словам, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, о недопустимости укреплять безопасность за счет безопасности других, Запад пытается предать полному забвению.
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Лавров об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
Лавров после беседы с Блинкеном внес ясность, какой ответ и зачем был направлен США. При этом реакция на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности пока проходит межведомственное согласование, добавил он.
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в мире, сша, россия, нато, сергей лавров, энтони блинкен
18:56 01.02.2022 (обновлено: 20:08 01.02.2022)
 
Лавров выразил тревогу из-за позиции стран НАТО по неделимости безопасности

Глава МИД Лавров: Россия встревожена позицией стран НАТО по неделимости безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Москва встревожена позицией ряда стран НАТО по теме неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По его словам, реакция США и НАТО на ключевой вопрос - о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году, была негативной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 16:08
Генсек НАТО предложил России продолжить переговоры по безопасности
Эти договоренности, подчеркнул Лавров, предусматривают не только свободу выбора союзов, но обусловливают свободу выбора альянсов необходимостью избегать шагов по укреплению безопасности за счет ущемления безопасности других.
"Нас также тревожит, что другие страны НАТО, например, Франция устами своего министра иностранных дел не так давно заявила, что они настаивают на необходимости обеспечения безопасности на основе документов, которые предшествовали принятию Стамбульской хартии и Астанинской декларации, и цитируют документ парижского саммита ОБСЕ 1990-го года, в котором не было требования не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - сказал Лавров, комментарий которого был опубликован МИД РФ.
По его словам, этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, о недопустимости укреплять безопасность за счет безопасности других, Запад пытается предать полному забвению.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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