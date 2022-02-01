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Блинкен заявил о готовности США продолжить контакты по безопасности
Блинкен заявил о готовности США продолжить контакты по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022
Блинкен заявил о готовности США продолжить контакты по безопасности
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в разговоре с главой МИД Сергеем Лавровым о готовности США продолжать обсуждать тему безопасности в разных форматах. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:31
2022-02-01T18:31
2022-02-01T23:13
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в разговоре с главой МИД Сергеем Лавровым о готовности США продолжать обсуждать тему безопасности в разных форматах."Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен (мнениями) с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности", - говорится в сообщении Госдепа.В Вашингтоне заявили, что США планируют обсуждать эти темы "в полной координации с партнерами и союзниками".В конце 2021 Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Основным требованием России стало нерасширение НАТО на восток, однако именно его военный блок, как отмечали в российском МИД, проигнорировал в своем письменном ответе.
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РИА Новости
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в мире, россия, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша
18:31 01.02.2022 (обновлено: 23:13 01.02.2022)
Блинкен заявил о готовности США продолжить контакты по безопасности
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности продолжить контакты с Россией по безопасности