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Блинкен заявил о готовности США продолжить контакты по безопасности

Блинкен заявил о готовности США продолжить контакты по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022

Блинкен заявил о готовности США продолжить контакты по безопасности

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в разговоре с главой МИД Сергеем Лавровым о готовности США продолжать обсуждать тему безопасности в разных форматах. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:31

2022-02-01T18:31

2022-02-01T23:13

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в разговоре с главой МИД Сергеем Лавровым о готовности США продолжать обсуждать тему безопасности в разных форматах."Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен (мнениями) с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности", - говорится в сообщении Госдепа.В Вашингтоне заявили, что США планируют обсуждать эти темы "в полной координации с партнерами и союзниками".В конце 2021 Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Основным требованием России стало нерасширение НАТО на восток, однако именно его военный блок, как отмечали в российском МИД, проигнорировал в своем письменном ответе.

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в мире, россия, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша