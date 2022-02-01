https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770498218.html
Путин и Драги обсудили гарантии безопасности России
Путин и Драги обсудили гарантии безопасности России - РИА Новости, 01.02.2022
Путин и Драги обсудили гарантии безопасности России
Президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Италии Марио Драги изложил подходы РФ по гарантиям безопасности, акцентировав важность соблюдения... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:25
2022-02-01T15:25
2022-02-01T15:33
владимир путин
в мире
украина
сша
италия
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нато
марио драги
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Италии Марио Драги изложил подходы РФ по гарантиям безопасности, акцентировав важность соблюдения принципа неделимости безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин изложил ключевые подходы российской стороны на этот счет, акцентировав важность соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных на высшем уровне документах ОБСЕ", - сообщает пресс-служба Кремля."Подробно обсуждена тема выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в конце января передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220131/nato-1770321014.html
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владимир путин, в мире, украина, сша, италия, европа, нато, марио драги, обсе, россия
15:25 01.02.2022 (обновлено: 15:33 01.02.2022)
Путин и Драги обсудили гарантии безопасности России
Путин в беседе с премьером Италии Драги изложил подходы России по гарантиям безопасности