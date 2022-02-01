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Путин пообещал информировать Орбана о ходе переговоров по безопасности

Путин пообещал информировать Орбана о ходе переговоров по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022

Путин пообещал информировать Орбана о ходе переговоров по безопасности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что намерен проинформировать его об идее гарантий безопасности и как... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:36

2022-02-01T14:36

2022-02-01T16:42

владимир путин

виктор орбан

в мире

сша

венгрия

нато

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что намерен проинформировать его об идее гарантий безопасности и как развивается процесс."Мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями в сфере безопасности. Известно, что мы направили США свои предложения о заключении письменных обязательств на этот счет. Я с удовольствием проинформирую тебя, как развивается этот процесс", - сказал Путин.

сша

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владимир путин, виктор орбан, в мире, сша, венгрия, нато, россия