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Посольство передало главе МИД Финляндии послание Лаврова по безопасности

Посольство передало главе МИД Финляндии послание Лаврова по безопасности - РИА Новости, 01.02.2022

Посольство передало главе МИД Финляндии послание Лаврова по безопасности

Посольство России в Финляндии передало министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто послание главы МИД России Сергея Лаврова по вопросам безопасности,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:57

2022-02-01T10:57

2022-02-01T21:50

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — РИА Новости. Посольство России в Финляндии передало министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто послание главы МИД России Сергея Лаврова по вопросам безопасности, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Посольство передало соответствующее письмо министру иностранных дел Финляндии. Ожидаем реакции финской стороны", — сообщили в посольстве.Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что по линии МИД будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД России отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту России Владимиру Путину.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, и готовы обсудить общую безопасность. При этом в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

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в мире, финляндия, владимир путин, нато, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, восточная европа, россия