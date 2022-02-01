Воздушное пространство Белоруссии небезопасно, заявили в Минтрансе Литвы
В Литве заявили, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно для гражданских полетов
Аэропорт Минска. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Воздушное пространство Белоруссии является небезопасным для гражданских полетов, заявил во вторник министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, комментируя расследование ИКАО принудительной посадки в Минске борта Ryanair в 2021 году.
"Вслед за решением Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в понедельник продлить расследование вынужденной посадки Ryanair в Минске, Литва приветствует этот шаг и ожидает, что ИКАО оценит дополнительную информацию, полученную из Польши, о показаниях авиадиспетчеров и обновит отчет", - говорится в сообщении на сайте министерства транспорта Литвы.
Как отметили в министерстве, наиболее важной является дополнительная информация из Польши, предоставленная группе следователей ИКАО, которая содержит записи, сделанные минским диспетчером с вышки центра управления воздушным движением, доказывающие, что белорусские власти знали, что на самолете не было взрывчатых веществ. "Это показания того же сотрудника минского аэропорта, которого группа следователей ИКАО не смогла допросить во время своего визита в Беларусь. Согласно показаниям и видеозаписи, в диспетчерской вышке аэропорта Минск присутствовали посторонние лица, которые давали указания персоналу аэропорта относительно полета самолета Ryanair", - утверждается в сообщении.
В ведомстве заявили, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Чикагская конвенция также была нарушена, когда гражданское воздушное судно было преднамеренно направлено и вынуждено приземлиться по причинам, не связанным с безопасностью, т.е. гражданское воздушное судно использовалось в целях, несовместимых с Чикагской конвенцией.
"Очевидно, что воздушное пространство Беларуси небезопасно для гражданских полетов, поскольку оно не регулируется мирными гражданскими принципами, закрепленными в Чикагской конвенции", - приводятся на сайте министерства слова Скуодиса.
Ранее ряд государств-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) выразили озабоченность тем, что предоставленная Белоруссией информация относительно инцидента с экстренной посадкой в Минске борта авиакомпании Ryanair в 2021 году якобы имеет "пробелы и несоответствия".
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
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