https://ria.ru/20220201/armiya-1770449859.html
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники - РИА Новости, 01.02.2022
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники
Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:54
2022-02-01T11:54
2022-02-01T12:02
безопасность
сергей шойгу
снг
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА,1 фев - РИА Новости. Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники - в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов", - сказал Шойгу.Он отметил, что "создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ"."Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации Стратегии", - сказал министр обороны.
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безопасность, сергей шойгу, снг, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:54 01.02.2022 (обновлено: 12:02 01.02.2022)
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники
Министр обороны Шойгу: армия получила свыше 600 единиц новейших образцов техники
МОСКВА,1 фев - РИА Новости. Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники - в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов", - сказал Шойгу.
Он отметил, что "создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ
".
"Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации Стратегии", - сказал министр обороны.