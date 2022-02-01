https://ria.ru/20220201/armiya-1770449859.html

Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники

Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники - РИА Новости, 01.02.2022

Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники

Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:54

2022-02-01T11:54

2022-02-01T12:02

безопасность

сергей шойгу

снг

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568667595_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_4d689232784885b41fcc1dcd26bb6768.jpg

МОСКВА,1 фев - РИА Новости. Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники - в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов", - сказал Шойгу.Он отметил, что "создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ"."Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации Стратегии", - сказал министр обороны.

https://ria.ru/20220131/terminator-1770373330.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, снг, министерство обороны рф (минобороны рф)