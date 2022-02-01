Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/armiya-1770449859.html
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники - РИА Новости, 01.02.2022
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники
Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:54
2022-02-01T12:02
безопасность
сергей шойгу
снг
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568667595_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_4d689232784885b41fcc1dcd26bb6768.jpg
МОСКВА,1 фев - РИА Новости. Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник."Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники - в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов", - сказал Шойгу.Он отметил, что "создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ"."Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации Стратегии", - сказал министр обороны.
https://ria.ru/20220131/terminator-1770373330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568667595_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_eaed860eb72f49fe775adb22c24a6715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей шойгу, снг, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:54 01.02.2022 (обновлено: 12:02 01.02.2022)
 
Российская армия получила более 600 единиц новейших образцов техники

Министр обороны Шойгу: армия получила свыше 600 единиц новейших образцов техники

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы
Подводная лодка Великий Новгород на территории Новороссийской военно-морской базы - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Подводная лодка "Великий Новгород" на территории Новороссийской военно-морской базы
Читать ria.ru в
МОСКВА,1 фев - РИА Новости. Вооружённые силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники - в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов", - сказал Шойгу.
Он отметил, что "создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ".
"Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации Стратегии", - сказал министр обороны.
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время демонстрационного показа - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 19:40
В Японии назвали российское оружие, которое определит будущее
 
БезопасностьСергей ШойгуСНГМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала